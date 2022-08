Grande Fratello Vip 7 slitta per le elezioni politiche?/ La produzione si sbottona: la verità

Grande Fratello Vip 7 slitta per le elezioni politiche?

Quando andrà in onda il Grande Fratello Vip 7? Tante le voci sulla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, a partire dalla sua data d’inizio che, secondo ultime indiscrezioni, potrebbe slittare. Da giorni ormai si rincorre la voce secondo la quale la data d’inizio potrebbe essere posticipata a causa delle elezioni politiche che avranno inizio il 25 settembre. Il tutto per permettere ai concorrenti di votare nelle rispettive città. In realtà pare che le cose stiano diversamente.

Fonti vicine alla produzione del Grande Fratello Vip hanno fatto sapere a Fanpage.it che, “salvo colpi di scena, la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente lunedì 19 settembre.” Dunque la nuova edizione del reality non slitterà come si è invece detto negli scorsi giorni.

Grande Fratello Vip 7 NON slitta: ecco come funzionerà per i concorrenti in Casa

Non è tutto. Come anticipato già da Dagospia pochi giorni fa, questo non vuol dire che i concorrenti in carica non avranno modo di andare a votare. La redazione permetterà a tutti coloro che lo vorranno di lasciare la Casa per recarsi nella propria città di appartenenza ed esprimere il proprio voto nelle elezioni politiche 2022. Successivamente però dovranno affrontare una nuova quarantena, secondo le norme anti-Covid ancora ben presenti. Dunque ciò vuol dire che chi voterà dovrà sottoporsi ad una doppia quarantena: quella prima dell’inizio del GF Vip e quella al ritorno dalle votazioni. Ricordiamo che la quarantena prevista corrisponde a circa 5 giorni.

