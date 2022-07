Grande Fratello Vip 7 un’altra ex concorrente in lista/ “Da sola o in coppia?”

Manca più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip e ormai si è perso il conto sulle indiscrezioni in merito ai futuri concorrenti e opinionisti del programma. Attualmente, il conduttore Alfonso Signorini e gli autori del programma sono al lavoro per creare una squadra perfetta per conquistare tutto il pubblico anche il prossimo anno.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dopo l'addio/ Spuntano un altro amore e il Gf vip 7

Nelle ultime ore Ivan Rota sulla rubrica di gossip tenuta su Dagospia ha rivelato alcune notizie in merito ai futuri concorrenti del reality show. Stando alle indiscrezioni il prossimo anno una coppia di sportivi potrebbe varcare la porta rossa. Sul giornale si legge: “Ci sarà la coppia formata dai nuotatori Leonardo Tumiotto che partecipò alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi e fece un calendario hot di culto e il collega nuotatore Alessio Boggiato, campione del mondo nel 2001?”.

Gf vip 7 bissa in tv/ Parte il totonomi del cast: Pamela Prati, Chadia Rodriguez e...

Grande Fratello Vip, ecco i prossimi concorrenti

Nonostante la presenza dei due nuotatori all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sia ancora del tutto confermata appare sicura invece la presenza di Patrizia de Blanck, già protagonista del reality nel 2020 che potrebbe entrare come unico concorrente insieme al suo amico Lorenzo Castelluccio, il suo amico influencer ventenne.

Anche tra gli opinionisti potrebbe cambiare qualcosa: per il prossimo anno la coppia Sonia Bruganelli e Adriana Volpe potrebbe non esserci più e tra i vecchi concorrenti del Grande Fratello Vip c’è già qualcuno che si è proposto di prendere il loro posto, come Nathaly Caldonazzo.

Patrizia Pellegrino dopo il Gf vip/ "Soleil Sorge non mi ha invitata, sogno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA