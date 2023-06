Grande Fratello Vip 8, svolta nel cast/ “Ecco perché ci saranno Nip”, nuovi opinionisti e chi ha detto no

Grande Fratello Vip 8 “sarà camuffato da Nip”: nuove indiscrezioni sulla prossima edizione

La prossima edizione del Grande Fratello Vip porterà sullo schermo un bel po’ di novità. È quanto ormai da settimane trapela attraverso media e social, che svelano la volontà di Alfonso Signorini di mixare i concorrenti Vip con quelli ‘Nip’ nella nuova edizione in partenza a settembre. Una volontà che servirebbe anche sotto altri aspetti ‘tecnici’, come ha tenuto a sottolineare Pipol TV.

“Sarà Vip camuffato da ‘Nip’ – ha annunciato la celebre pagina Instagram dedicata al gossip e alla TV – nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip.” Dietro questa decisione ci sarebbe dunque dell’altro: “questo concetto in realtà è solo una super cazzola per la pubblicità.” scrive la fonte, spiegando poi che “chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce, eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno. Nip è solo fumo negli occhi per la pubblicità”.

Grande Fratello Vip 8, chi ha detto no e gli opinionisti tra conferme e novità

Parlando poi di concorrenti del Grande Fratello Vip 8, Pipol fa sapere che i primi no sarebbero arrivati da una nota comica, da due showgirl e dalla tiktoter Shinai Ventura. È invece in ballo Annalisa Chirico, come rivelato dal settimanale Oggi.

In merito agli opinionisti della prossima edizione, pare definitivamente fuori dai giochi Sonia Bruganelli. È invece sempre più vicino al ruolo Emanuele Filiberto. Confermata Giulia Salemi nel ruolo di opinionista del web, mentre più complicata sarebbe la questione Orietta Berti, “che ha ancora un edizione ben pagata da opinionista.” si legge. Infine “Amanda Lear, costa troppo. Quindi la partita qui è ancora aperta.”

