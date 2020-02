Grande Fratello Vip non va in onda/ Perché? Mediaset frena per Sanremo, torna lunedì

Il Grande Fratello Vip non va in onda nel classico appuntamento del venerdì e il motivo è abbastanza semplice. Mediaset ha deciso di frenare e cambiare programmazione nella settimana del settantesimo Festival di Sanremo 2020. La concorrenza è decisamente difficile da contrastare e il rischio è quello di veder sminuito il potenziale di una trasmissione con un appeal importante, ma che risentirebbe sicuramente della concomitanza con la kermesse della musica italiana. Il GfVip tornerà protagonista lunedì con la prossima settimana che tornerà alla classica edizione bisettimanale di questa edizione.

Al posto della trasmissione condotta da Alfonso Signorini vedremo Il Festival della papera. Mediaset prova dunque a contrastare Sanremo con una carrellata di papere dei personaggi famosi, in una serata presentata da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Ci saranno ovviamente tante sorprese e anche una giuria che commenterà i vari momenti in cui i protagonisti si troveranno. Gaffe in diretta, errori, scivoloni e anche cadute vedremo cosa ci proporrà dunque Canale 5 e soprattutto aspettiamo domani per vedere se riuscirà a rubare una fetta di share a Sanremo 2020.

