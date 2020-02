Sanremo 2020, quarta serata/ Diretta, scaletta e vincitore nuove proposte: Nannini ospite

ANTICIPAZIONI SANREMO 2020: QUARTA PUNTATA 7 FEBBRAIO

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 sarà dedicata ampiamente alla gara dei Big, ma non mancheranno, naturalmente, gli ospiti. Dopo il grande successo ottenuto con le prime tre serate, Amadeus è pronto a convincere i telespettatori di Raiuno con una quarta serata che sarà lunga e ricca di ospiti e musica. Con la collaborazione degli amici Fiorello e Tiziano Ferro, Amadeus oggi, venerdì 7 febbraio, sarà il padrone di casa di una serata in cui non mancheranno le sorprese. Ad affiancarlo, anche questa sera, ci saranno due donne diverse: da una parte ci sarà la bellezza statuaria di Francesca Sofia Novello che salirà sul palco del Teatro Ariston dopo settimane di polemiche per dimostrare di non essere solo la fidanzata di Valentino Rossi, ma una donna indipendente e in carriera e, dall’altra, ci sarà l’ironia e la simpatia di uno dei volti più amati di Raiuno, ovvero Antonella Clerici.

LA GARA DEI BIG E LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE

La quarta serata di Sanremo 2020 è dedicata sia ai Big che alle Nuove proposte. I quattro giovani che hanno conquistato la semifinale, questa sera, torneranno ad esibirsi in sfide dirette per conquistare la finalissima che si svolgerà sempre questa sera. Tecla, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri sono i quattro giovani che si sfideranno per la finale della sezione Nuove Proposte e che saranno votati con un sistema misto formato da giuria demoscopica, stampa e televoto. Questa sera, poi, torneranno ad esibirsi anche tutti i 24 Big. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno (la scaletta non è ancora stata annunciaya): Morgan e Bugo (Sincero), Alberto Urso (Il Sole A Est), Tosca (Ho Amato Tutto), Rita Pavone (Niente Resilenza 74), Piero Pelù (Gigante), Elodie (Andromeda), Le Vibrazioni (Dov’è), Riki (Lo Sappiamo Entrambi), Rancore (Eden), Elettra Lamborghini (Musica E Il Resto Scompare), Marco Masini (Il Confronto), Levante (Tiki Bom Bom), Achille Lauro (Me Ne Frego), Paolo Jannacci (Voglio Parlarti Adesso), Michele Zarrillo (Nell’Estasi O Nel Fango), Raphael Gualazzi (Carioca), Giordana Angi (Come Mia Madre), Diodato (Fai Rumore), Anastasio (Rosso Di Rabbia), Enrico Nigiotti (Baciami Adesso), Irene Grandi (Finalmente Io), I Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Francesco Gabbani (Viceversa), Junior Cally (No Grazie).

GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO 2020

Nonostante l’importante numero di cantanti in gara che si esibiranno questa sera, anche la quarta serata di Sanremo 2020 è ricca di ospiti. Amadeus, per la serata del venerdì, è riuscito a mettere insieme nomi che metteranno d’accordo sia il pubblico legato alla musica italiana che il pubblico più giovane. Sul palco del Teatro Ariston, infatti, salirà la rocker italiana per eccellenza ovvero Gianna Nannini che si esibirà con Coez sulle note del singolo “Motivo”. La Nannini, poi, dovrebbe regalare al pubblico di Sanremo anche un medley dei suoi più grandi successi come hanno fatto Emma Marrone e Zucchero. Spazio, poi, ad un’icona della musica come Tony Renis. I giovanissimi, invece, saranno felici di vedere sull’importante palco dell’Ariston il rapper Ghali e la popstar Dua Lipa.

SANREMO 2020: COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING

Non riuscite a vedere la diretta su Raiuno di Sanremo 2020? Nessun problema perchè la settantesima edizione del Festival può essere seguita anche in streaming. Basta essere in possesso di un computer e collegarsi al sito RaiPlay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, Android e iOS. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva così come la diretta radio, in onda sulle frequenze di Radio 2 e affidata alle voci di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu.



