Grandinata a Sestri Levante/ Video, maltempo nella cittadina vicino a Genova: strade imbiancate e fulmini

Prosegue il maltempo sulla nostra penisola e in queste ore fra le situazioni più gravi si registra quella di Sestri Levante, nota località balneare ligure della provincia di Genova, dove è andata in scena una violenta grandinata. Come riferito da alcuni organi di informazione online, a cominciare dal quotidiano Il Secolo XIX e Prima il Levante, si notano le strade imbiancate come se fosse caduta della neve, inoltre, si sarebbero verificate degli allagamenti. Secondo quanto emerso la grandinata di Sestri Levante sarebbe scattata attorno alle ore 9:20 di oggi, sabato 25 maggio, e la grandine avrebbe imbiancato sia le spiagge quanto i carruggi del centro storico.

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Atteso messaggio oggi 25 maggio 2024: la "battaglia" per la salvezza dell'umanità

Inoltre, si sarebbero abbattuti diversi fulmini sulla cittadina fra cui uno che avrebbe colpito una imbarcazione nei pressi del porto, senza comunque alcuna conseguenza visto che al momento dell’evento la piccola barca era deserta proprio per via del maltempo. Ma come sarà il meteo in queste ore a Sestri Levante? Secondo quanto si legge sul sito di 3B Meteo, la perturbazione di stamane dovrebbe durare davvero poche ore, visto che sono attese delle schiarite già a partire dalle ore 12:00.

Processo Claudio Campiti dopo strage riunione di condominio/ Imputato insulta marito vittima: “Zitto ladro!”

GRANDINATA A SESTRI LEVANTE: IL METEO PREVISTO PER OGGI

La temperatura massima dovrebbe comunque risultare tutto sommato contenuta, visto che non dovrebbe superare i 20 gradi, o al massimo arrivare a 21. Anche le previsioni meteo dei prossimi giorni danno il beltempo, di conseguenza c’è la speranza che queste continue ondate di brutto tempo verificatesi per tutto il mese di maggio, possano andare definitivamente in archivio.

Da segnalare che la Liguria non è l’unica regione che è stata interessata dalle piogge in queste ore, visto che anche il vicino Piemonte ha registrato un’ondata di maltempo con una grandinata record che si è abbattuta in particolare su Torino. Nel giro di poche ore numerose strade sono risultate essere allagate e quindi inagibili, con i vigili del fuoco che sono stati costretti a fare gli straordinari.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 2.7/ 6 scosse nella notte, i residenti: “Noi da qui non ce ne andiamo”













© RIPRODUZIONE RISERVATA