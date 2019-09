Grandine a Bologna/ Maltempo, temporali e brusco calo termico: disagi in Emilia

Una violenta grandinata si è abbattuta durante la mattinata di oggi, venerdì 6 settembre, su Bologna. Come da numerosi video pubblicati sui social, una pioggia battente è stata accompagnata da un’intesa grandinata, ed in particolare nelle zone di Saragozza e Casalecchio del capoluogo emiliano. I chicchi sono risultati alla fine piccoli, e non hanno creato alcun pericolo per i passanti e i ciclisti, ne tanto meno per gli automobilisti che temevano per le carrozzerie dei propri mezzi. Qualche ripercussione sul traffico, con code e rallentamenti nelle aree della città interessate dal breve ma intenso maltempo. Da segnalare, come sottolineato dai colleghi de Il Resto del Carlino, un’auto ribaltata presso la rotonda Italia, in zona Due Madonne: una 41enne bolognese è sbandata, finendo la propria corsa sul fianco, ma senza comunque gravi conseguenze per la stessa guidatrice.

GRANDINE A BOLOGNA: PIOGGIA, TEMPORALI E CALO TERMICO

Brusco il calo delle temperature, con Bologna che è piombata all’improvviso nell’autunno. Il maltempo che ha colpito l’Emilia non è ovviamente un fenomeno isolato, visto che su gran parte della nostra penisola pervade l’instabilità a causa di una corrente d’aria fredda giunta dalla Francia negli scorsi giorni, che sta interessando il nord da inizio settimana, e che è arrivata anche al centro, provocando rovesci, temporali, e soprattutto, come appunto nel caso di Bologna, un abbassamento termico anche di dieci gradi rispetto a solo qualche giorno fa. Con la fine di agosto e l’inizio di settembre l’Italia sembrerebbe essere piombata direttamente in autunno, un passaggio tutt’altro che graduale, un po’ come avvenuto a giugno, quando nel giro di un paio di giorni abbiamo salutato la primavera per entrare a piè pari nell’estate, con temperature africane. Sono attesi aggiornamenti nella giornata odierna in merito alle condizioni meteo della nostra penisola.

