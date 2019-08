Previsioni meteo, fine del caldo: addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend

Dopo un’estate caratterizzata da una alternanza costante tra grandi ondate di caldo e temporali distruttivi (soprattutto al nord), è arrivato il tempo dei saluti? Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciato su tutta l’Italia un calo drastico delle temperature che portano inevitabilmente ad archiviare il grande caldo e l’afa che hanno dominato anche questa settimana dopo Ferragosto. Il weekend non sarà dei migliori per chi intende trascorrere gli ultimi giorni di ferie e secondo quanto rivela Quotidiano.net, potrebbe coincidere con la fine dell’estate. Gli esperti de IlMeteo.it parlano chiaro: il “ribaltone” sarebbe già iniziato lo scorso mercoledì e a quanto pare ci accompagnerà verso la fine del mese con temporali e grandine in aumento. Eppure, se così fosse, si tratterebbe di una fine di stagione estiva prima di quanto previsto. Già da domani si prevedono piogge intense sull’arco Alpino e dorsale appenninica. Il graduale calo delle temperature sarà sempre più percepibile e con il passare delle ore non mancherà l’instabilità su gran parte del Belpaese.

PREVISIONI METEO, WEEKEND DI PIOGGIA: ESTATE ADDIO?

A parlare di “rottura dell’estate” sono anche gli esperti di 3BMeteo che annunciano anche loro previsioni meteo decisamente più fresche di quelle che hanno interessato le ultime giornate. Starebbero così per volgere al termine in largo anticipo due mesi estremamente caldi che passeranno il testimone ai temporali sparsi previsti già da venerdì su Alpi, Emilia, Appennino centrale e Toscana. Una perturbazione che, con il passare delle ore, interesserà anche Lazio, Sardegna e rilievi siciliani con instabilità diffusa. Sul resto dell’Italia continuerà a prevalere il bel tempo ma a quanto pare, stando alle ultime previsioni meteo, le temperature tenderanno comunque ad abbassarsi a causa del fronte Atlantico. E così le massime al Nord non supereranno i 28 gradi a Milano, 29 a Venezia e 26 a Torino. Temperature ancora gradevoli al centro, dove la colonnina tornerà a segnare 32 gradi a Roma e 29 a Firenze. Qualche precipitazione è attesa anche al Sud, in particolare su Gargano e Sicilia interna ma le massime nel weekend non dovrebbero ad ogni modo superare i 30 gradi di Bari ed i 29 di Palermo.

