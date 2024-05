Grazia Di Michele boccia la vittoria di Sarah Toscano ad Amici 2024/ “Non ha molto da dire, è acerba”

Grazia Di Michele sulla vittoria di Sarah Toscano ad Amici 2024: “È acerba…“

Grazia Di Michele è stata per anni insegnante di canto ad Amici e, attraverso le sue edizioni, sono passati allievi e allieve celebri come Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso e Antonino. In un’intervista rilasciata a TvBlog, la cantautrice ed ex prof del talent ha offerto alcune riflessioni sul panorama musicale attuale e sulle differenze con la musica cantautorale di un tempo, sottolineando come anche Amici abbia subito un drastico cambiamento nella musica e nei talenti proposti.

Pur non avendo molto tempo a disposizione per via degli impegni professionali, ha però avuto modo di seguire l’evoluzione dell’ultima edizione, culminata con la vittoria di Sarah Toscano. E, soffermandosi proprio sul trionfo della giovane cantante, ha espresso un parere negativo: “È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting“. Chi invece l’ha sorpresa ad Amici 2024 è Holden: “Ha delle carte“.

Grazia Di Michele e l’ipotesi di un ritorno nel talent: “Mai sentito nostalgia“

L’addio di Grazia Di Michele ad Amici è avvenuto nel 2015, ma ad oggi ci sarebbe la possibilità di un suo ritorno nel talent? A TvBlog l’ex insegnante di canto ammette: “Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati. Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato. Il programma ti assorbe tempo ed energie. Non ho mai sentito nostalgia e il bisogno di riavvicinamento. Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più“.

La cantautrice non è comunque indifferente all’evoluzione del mercato discografico e alle difficoltà dei nuovi talenti che, dopo l’iniziale exploit, rischiano di sprofondare nelle incertezze: “Fuori dagli studi di Amici ho visto allievi sommersi da folle di ragazzini che volevano foto e autografi. Si immagini cosa succede quando, dopo un mese, cammini per strada e nessuno ti riconosce. Amici è una scuola nata quando non c’era niente, ma ha risentito dei tempi e di dove sta andando la musica“.











