Grazia Di Michele: “Malattia al cuore mi impedì di ballare”/ “Amore? Troppe barriere”

Grazia Di Michele, artista, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo 2023. La cantante ha innanzitutto commentato, senza entrare nel dettaglio, la sua situazione sentimentale attuale, dicendo: “La voglia di buttarsi c’è, ma c’è anche la paura di amare e di essere amati. Diciamo che si creano troppe barriere, ci si fa troppe domande: se ci fosse più amore, le cose andrebbero meglio”.

GRAZIA DI MICHELE: “AVREI DOVUTO FARE LA BALLERINA, POI UN PROBLEMA AL CUORE MI HA FERMATO”

Da coach di “Amici”, Grazia Di Michele ha visto transitare nella scuola di Maria De Filippi tanti talenti, e poi ha ideato un’incubatrice per i bambini nati prematuri al cui interno loro possono continuare a sentire i rumori che udivano nella pancia della mamma, come la sua voce. In gioventù avrebbe dovuto diventare ballerina, poi “per un problema al cuore ho dovuto smettere di colpo. È stata una cosa causata da una malattia e ci sono rimasta malissimo. Volevo quindi fare la criminologa, fino a quando non è partita la carriera da cantante”, che ha regalato a noi tutti alcuni brani rimasti nella storia della nostra musica.

