Grazia Di Michele/ “Mio figlio ricoverato per Covid a 24 anni, anche mio compagno…”

Grazia Di Michele, oggi ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, ha commentato la vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021: “Mi sono piaciuti moltissimo, meritano il loro successo!”, ha asserito la cantautrice. Dopo l’intervento di Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, il focus si è spostato dalla kermesse sanremese alla situazione Covid. Anche la Di Michele ha avuto una esperienza diretta con la pandemia: “Ho avuto un figlio ed il compagno con il Covid e per loro la situazione non è stata semplice”, ha rivelato alla trasmissione di Rai1.

Grazia Di Michele ha spiegato in che modo il figlio 24enne è rimasto contagiato dal virus: “Mio figlio è stato molto attento, aveva una mascherina, è andato a dipingere un muro con un ragazzo con mascherina che era positivo ed è rimasto contagiato”. Nonostante le precauzioni, dunque, anche il ragazzo sarebbe rimasto colpito in maniera molto pesante dal Covid.

GRAZIA DI MICHELE E IL DRAMMA DEL COVID

Anche il compagno della cantautrice Grazia Di Michele è rimasto fortemente colpito dal Covid: “Il mio compagno ha tantissimo problemi post Covid, è da marzo dello scorso anno che si combatte in casa, nonostante le precauzioni”, ha rivelato l’ospite di oggi di Storie Italiane. Per la Di Michele, ciò che porta davvero molto timore è il modo subdolo in cui la malattia si insinua. “E questo porta paura, angoscia, perdita di contatto con le persone, senza sapere dove siano”. Per la cantautrice quello che si è lasciato alle spalle è stato “un anno difficilissimo”: “Quando vedo le movide, gli assembramenti… capisco i ragazzi ma arrivare al punto di ricoverarsi come mio figlio a 24 anni ed avere delle conseguenze… loro non lo possono immagina ora cosa può succedere dopo”, ha commentato, vedendo le ultime preoccupanti immagini. Quindi ha voluto lanciare loro un appello: “State tranquilli, abbiamo passato di peggio nella vita!”.



