Graziano Mesina in fuga/ Condannato in Cassazione a 30 anni: è irreperibile

E’ in fuga Graziano Mesina. La Cassazione ha confermato i trent’anni di reclusione, respingendo il ricorso presentato dai suoi legali e rendendo la condanna alla galera per le prossime tre decadi, definitiva, ma l’imputato non si trova. A darne notizia è il quotidiano L’Unione Sarda, che scrive: “Ora per l’ex primula rossa si riaprono le porte del carcere con un provvedimento che potrebbe arrivare in queste ore, anche se lui al momento risulta irreperibile”. Mesina era stato condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, per poi tornare in libertà per decorrenza dei termini. Maria Luisa Vernieri, avvocato di Mesina, ha commentato la notizia così ai microfoni dell’agenzia Agi: “Non abbiamo ricevuto alcun documento da parte della Cassazione, nessun documento ufficiale. Nessun ordine di esecuzione”, aggiungendo di non aver avuto contatti recenti con il suo cliente in quanto Mesina vive a Orgosolo, provincia di Nuoro (Sardegna), e che lo stesso è sprovvisto di telefono, quindi non reperibile.

GRAZIANO MESINA TORNATO IN LIBERTA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI

Mesina era tornato in libertà poco più di un anno fa, il 19 giugno del 2019, dopo aver passato sei anni in carcere a Nuoro mentre stava scontando una condanna a 30 anni per traffico internazionale di droga. L’Appello aveva confermato la precedente condanna, con annessa la revoca della grazia concessa nel 2004 dall’ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Mesina era stato arrestato il 10 giugno del 2013, si trovava in custodia cautelare, ma sei anni dopo era tornato in libertà per scadenza dei termini, e lo stesso si era sempre proclamato innocente. Grazianeddu, così come è anche conosciuto il criminale più noto della Sardegna, era tornato in libertà nel 2004 dopo aver passato quasi 40 anni dietro le sbarre, conditi da numerosi fughe e vicende particolari, come quando partecipò nel 1992 alla ricerca del piccolo Farouk Kassam, sequestrato.

