Graziano preso a schiaffi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi taglia la scena

La registrazione di domenica 26 settembre di Uomini e Donne è stata molto movimentata non solo per quanto riguarda il trono classico. Ricordiamo, infatti, che Maria De Filippi ha invitato il tronista Joele Milan a lasciare il programma: il ragazzo ha proposto a una delle corteggiatrici di sentirsi tramite social al di fuori del programma. Anche al trono over è scoppiata una e vera propria bufera, che Maria De Filippi ha detto subito avrebbe tagliato e non mandato in onda. Ma grazie alle “talpe” del Vicolo delle News sappiamo cosa è successo in studio. Il cavaliere Graziano ha rivelato che sta frequentando una dama e che questa, durante un’uscita, si è tolta tutti i vestiti per poi lasciargli un paio di mutandine in macchina per ricordo. Per provare il racconto Graziano ha proposto di mostrare la foto a Gianni Sperti. A questo punto la dama si è alzata e ha dato uno schiaffo al cavaliere. La scena, ovviamente, non è piaciuta alla padrona di casa che ha deciso di non mostrarla, perché di cattivo esempio.

Uomini e Donne: ultima registrazione

Non solo episodi spiacevoli nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. La bella dama Ida Platano, nonostante qualche dubbio nelle scorse puntate, continua la sua frequentazione con il cavaliere Marcello. Al trono over continua la conoscenza tra la tronista Andrea Nicole e Ciprian. Durante la puntata si sono scambiati tantissimi messaggi e poi hanno fatto vedere la loro esterna. Alla fine la ragazza ha fatto spegnere le telecamere e si sono baciati. Gianni Sperti ha criticato il corteggiatore: secondo l’opinionista, Ciprian ha baciato Andrea Nicole solo perché perché la settimana scorsa Armando gli aveva consigliato di farlo. Il tronista Matteo è uscito con Noemi e si sono trovati benissimo. Mentre la corteggiatrice Maria non era in puntata. Roberta è uscita con Samuele.

