Grecia Colmenares, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023/ Dall’età al fidanzato, tutte le curiosità

Grecia Colmenares è uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello 2023. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è pronto a riaccendere i riflettori sulla casa più spiata d’Italia con un cast davvero speciale e fortemente rivoluzionato rispetto alle passate edizione. Il ritorno in tv della regina della telenovelas è molto attesa e la Colmenares è pronta a farsi conoscere al grande pubblico al di là dei ruolo che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. “Vorrei farmi conoscere come essere umano e non come personaggio televisivo. Le persone mi vedono sempre felice, ma nono conoscono la mia storia” – ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice venezuelana che è la regina indiscussa delle telenovelas degli anni ’80 e ’90. Dal grande successo di “Maria”, la prima telenovelas che l’ha lanciata nel mondo della televisione.

Ma chi è davvero Grecia Colmenares? Classe 1962, ha compiuto 60 anni lo scorso 7 dicembre. La vita privata è stata ricca di amori. Si è sposata a soli 17 anni con l’attore venezuelano Henry Zakka. I due si dicono addio nel 1985. Successivamente intraprende una relazione con l’imprenditore argentino Marcelo Pelegri, con cui nel 1992 ha avuto il figlio Gianfranco. Il matrimonio finisce nel 2005. Attualmente, pare legata a al modello spagnolo Chando Erik Luna, più giovane di lei.

Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas: da Topazio a Manuela

E’ lei la sola ed indiscussa regina delle telenovelas. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Grecia Colmenares, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Buona parte del pubblico italiano la ricorda come la protagonista di telenovelas che hanno segnato la storia della tv: da Manuela fino a Topazio con cui ha vinto anche due Telegatti. Ricordando quel periodo di grande successo, l’attrice ha rivelato: “’c’è un aneddoto incredibile che risale proprio ai giorni di “Maria”. Partecipavo a una messa celebrata da papa Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro. Quando mi riconoscono, nella chiesa inizia a girare questo nome: “C’è Maria… Maria… Maria…”. Insomma, il Papa pare un po’ perplesso: perché tutti invocano Maria? Vedo che lo informano, così lui si avvicina e mi dona un rosario. È il rosario che mio figlio Gianfranco ha tenuto in mano il giorno della Prima comunione! Alla fine hanno dovuto farmi uscire da una porta laterale, per evitare problemi con la folla”.

Infine ha ricordato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2019: ” è stato bellissimo. Sapevo bene che cosa comportava lo show e volevo vincere, ma sono uscita prima: rimango felice per quel che ho fatto. Mi ricordo ancora la fatica di fare girare la “ruota”, la macchina per procurarsi il riso: alla fine mi sono accorta che era come la vita, una ruota che devi far girare sempre”.











