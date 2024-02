Grecia Colmenares contro Simona Tagli al GF: “È maleducata, fa un personaggio”/ Lei: “Ne hai di balle!”

Grecia Colmenares e Simona Tagli, scontro in diretta al Grande Fratello 2024

Grecia Colmenares e Simona Tagli sono le protagoniste di un faccia a faccia nel corso della 40esima diretta del Grande Fratello 2024. Durante la precedente puntata, Grecia ha nominato Simona, accusandola di essere maleducata a causa della posizione che assume sul divano durante la diretta, dando le spalle ad una parte degli inquilini, lei compresa.

Un’accusa che Grecia ribadisce anche in diretta, faccia a faccia con Simona: “Sei maleducata, troppo. Tu sei attenta a tutto quello che faccio. Fa un personaggio, pure il bacio che ha dato ieri sera a Beatrice io non l’ho visto sincero. Noi diventare amiche? Lo trovo un parolone.”

Simona Tagli nega le accuse di Grecia Colmenares: “Ne ha di balle!”

Simona Tagli però nega le accuse di Grecia: “Ti guardo perché cerco di capirti. Io sono stata nella Casa per tre settimane e non ho mai avuto una reazione fino alla scorsa nomination. Sei stata carina, non mi sono offesa per le tue critiche, sei una persona dolcissima.” E continua: “Io maleducata? Hai visto male, perché io non mi sono seduta così perché volevo darti le spalle.” Tornata poi in salone dagli altri, Simona lancia a Grecia la stoccata finale: “Ne ha di balle la Grecia, dai!”

