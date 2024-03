Grecia Colmenares: “Ecco chi deve vincere il Grande Fratello 2024″/ “Ho iniziato a lavorare a 9 anni”

Grande Fratello 2024, Grecia Colmenares a Verissimo: “Deve vincere Giuseppe”

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 16 marzo 2024, è stata ospite Grecia Colmenares, ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello 2024. L’attrice di telenovelas da Silvia Toffanin ha esordito rivelando com’è stato il suo percorso nel reality di Canale5: “Volevo vincere ma è stato un percorso bellissimo” E dopo ha aggiunto chi secondo lei merita la vittoria finale dopo più di sei mesi di reclusione nella Casa: “Vincerà Giuseppe Garibaldi.Io tifo per lui”

Il percorso di Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024 è stato giudicato da molti piatto. Per il popolo del web l’attrice si è aperta poco sulla sua vita privata e non ha raccontato molti aspetti di se. Nella Casa, tuttavia, ha invece convinto ed è stata apprezzata dagli altri concorrenti. L’amicizia con Beatrice Luzzi, invece, che all’inizio sembrava indissolubile, è naufragata con il tempo. Toccanti, inoltre, sono state anche le sorprese che ha ricevuto da parte dell’ex marito Marcelo e del figlio Gianfranco.

Grecia Colmenares spiazza a Verissimo: “Iniziato a lavorare a 9 anni”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Grecia Colmenares ha rivelato di aver iniziato a lavorare da bambina: “Ho iniziato a lavorare a 9 anni in teatro ma ero bambina che giocava non ero un’attrice che impersonava un personaggio.” Importante è stata la madre nella sua crescita mentre l’amore della sua vita è l’ex marito Marcelo: “Mai più ho ritrovato qualcosa così per questo dico che è l’amore della mia vita oltre al padre di mio figlio. Non voglio dire che lo amo ancora ma che non ho mai più avuto un amore così” Ed ha concluso l’argomento rivelando di essere single da quattro anni.











