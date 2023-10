Grecia Colmenares: “Il mio amore più grande? Marcelo Pelegri”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, il nostalgico racconto di Grecia Colmenares: “Mi sono sposata a 18 anni…”

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2023, una in particolare sembra aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori: Grecia Colmenares. L’attrice non ha trovato il favore di tutti i compagni di viaggio, ma a prescindere dal parere sulle sue abitudini e modi di fare le va dato merito della trasparenza e genuinità con le quali sta affrontando l’esperienza nel reality. La donna, fin dal suo ingresso, ha sempre parlato di sé e degli altri senza particolari filtri e – stando ad una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del programma – si è di recente sbottonata anche su aneddoti riferiti alla sua vita privata.

Grecia Colmenares, chiacchierando con alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023, ha deciso di raccontare alcuni aneddoti riguardanti il suo passato amoroso e con particolare riferimento ai suoi due matrimoni. “Io mi sono sposata a 18 anni, prima sono stata legata per 2 anni, poi 8 anni… Il mio amore più grande? Il padre di mio figlio. Per me è lui, il padre di mio figlio Marcelo. Se tornerei con lui? E’ passato tanto tempo ma siamo ancora una famiglia, siamo felici come persone…”.

Grecia Colmenares e il racconto del suo primo matrimonio con Marcelo Pelegri: “Ero bellissima…”

Grecia Colmenares ha dunque ammesso al Grande Fratello 2023 di avere un ottimo rapporto con Marcelo Pelegri, suo ex marito. La donna non ha escluso del tutto la possibilità di un ritorno di fiamma ma ha voluto dare maggiore importanza al grande rispetto e affetto che ancora li lega. Proseguendo nel racconto, l’attrice ha spiegato: “Perché mi sono sposata a 18 anni? Perchè mi piaceva, non per il bambino…”.

Il racconto di Grecia Colmenares del suo primo matrimonio con Marcelo Pelegri è quasi malinconico. “Ero vestita tutta di bianco, bellissima. Ero una ragazzina. Lui è un attore libanese, occhi blu e capelli scuri, bellissimo, adesso è negli Stati Uniti con la sua famiglia“. Dunque, il suo ex marito ha comunque costruito una nuova famiglia ed è dunque difficile auspicare per l’attrice un ritorno di fiamma. In chiusura del discorso – come si evince dalla clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – Grecia Colmenares ha poi aggiunto: “Ho avuto anche un secondo matrimonio, mi sono sposata due volte”.

