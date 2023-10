Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ “Sei stato così carino…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sempre più “vicini”

Spesso si associa il Grande Fratello 2023 unicamente alle discussioni, lite e circostanze annesse che possono subentrare in funzione della convivenza forzata tra personalità diverse. Se è vero che gli scontri non mancano nella Casa più spiata d’Italia, altrettanto vale per la nascita di tenerezze, complicità e relazioni che alimentano la curiosità dei telespettatori in funzione dell’evoluzione in una vera e propria storia d’amore. Nelle ultime ore sembra si stia facendo largo una ship che non era facile da pronosticare e che vede protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Come racconta Biccy, tutto è partito da un gioco; nei giorni scorsi Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, in maniera goliardica, hanno tentato di far credere ai coinquilini che tra loro ci fosse del tenero. Il tema ad oggi è però il seguente: simpatica bugia o velata verità? Gli ultimi momenti di vicinanza tra i due concorrenti sembrano prestare il fianco alla seconda ipotesi. “Non mi importa cosa possono pensare; mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene… Se vengono tutti contro di te forse è perchè sei la più forte e hanno paura. I tuoi figli saranno orgogliosi di te, fidati”. Queste le parole di Giuseppe Garibaldi – riportate dal portale – nella tenera chiacchierata con Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 2023, le belle parole di Beatrice Luzzi per Giuseppe Garibaldi: “Conta che sei qui…”

“Sei stato così carino a starmi vicino; tranquillo, non dirgli nulla. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto”. Ha risposto così Beatrice Luzzi alle parole di conforto di Giuseppe Garibaldi, mettendo in evidenza una particolare simpatia per il giovane oltre che un evidente senso di gratitudine. Tu vuoi vedermi serena, loro no, non posso essere il punching ball di tutti. Se me ne vado io su chi si accaniscono e chi nominano? Credimi che non è facile stare nella mia situazione”.

Proseguendo nella chiacchierata con Giuseppe Garibaldi – riportata da Biccy – Beatrice Luzzi ha continuato a lamentarsi della situazione nella quale si trova al Grande Fratello 2023. L’attrice è bersagliata da diversi concorrenti che poco si ritrovano nei suoi modi di fare e pensare. “Non so nemmeno se quello che ho detto prima a Paolo e agli altri gli avrà fatto capire qualcosa. Loro mi tengono all’angolo con un ruolo e vogliono che io stia in questa situazione di cattiva che ha tutti contro. La cattiveria è in chi pensa certe cose e in chi mi attacca in quel modo brusco“.











