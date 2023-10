Beatrice Luzzi, frecciatina a Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023?/ “Si è impietosita per Varrese…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi “contro” la decisione di Cesara Buonamici su Massimiliano Varrese

Al Grande Fratello 2023 c’è sempre modo per placare la tensione e quanto organizzato ieri sera dagli autori del reality aveva proprio questo scopo. Un party con outfit a tema con tutti i concorrenti liberi e spensierati che si sono lanciati in giardino per ballare. Qualcuno però ha approfittato del momento per lasciarsi andare a qualche confidenza; stiamo parlando di Beatrice Luzzi, sempre più vicina a Giuseppe Garibaldi e con il quale si è lasciata andare ad una considerazione su Cesara Buonamici in riferimento a Massimiliano Varrese.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici ha dovuto – come di consueto – scegliere come di consueto un concorrente da rendere immune dal televoto e dunque dal rischio eliminazione. L’opinionista unica del reality ha per l’appunto scelto Massimiliano Varrese; tale decisione non sembra essere andata già a Beatrice Luzzi che, parlando con Giuseppe Garibaldi, ha messo in evidenza nuovamente come tra lei e l’attore non scorra buon sangue.

Grande Fratello 2023, la presunta frecciatina di Beatrice Luzzi a Cesara Buonamici: “Pensa che tristezza…”

“Si è impietosita la Cesara; ha detto di aver visto lo sguardo di Massimiliano quando Heidi e Vittorio stavano vicini, si è intenerita“. Queste le parole di Beatrice Luzzi – riportate da Novella 2000 – e pronunciate durante la festa di ieri sera parlando con Giuseppe Garibaldi di quanto accaduto nell’ultima puntata. L’attrice ha poi aggiunto. “Così si è giustificata. Pensa che tristezza; una perchè voleva avviare il rapporto con Heidi e ora perché è finito. Vediamo la prossima volta”.

Del discorso di Beatrice Luzzi con Giuseppe Garibaldi non è poi così difficile trarre l’antifona. Pare che dal suo punto di vista la scelta di Cesara Buonamici di salvare Massimiliano Varrese non poggi su ragioni plausibili. Dal canto suo, il coinquilino che ha assorbito la frecciatina dell’attrice non ha dato il suo parere, ma l’impressione è che potesse essere d’accordo con lei. Chissà se nella prossima puntata del Grande Fratello 2023 Alfonso Signorini deciderà di incalzare Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi proprio su questo tema.











