Grecia Colmenares: “Non ho mai sofferto per amore, ecco perché…”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares e Alessio Falsone si confrontano sulle ‘pene d’amore’

Al Grande Fratello 2023 abbiamo ormai imparato a conoscere tutti i protagonisti, sia in riferimento agli aspetti positivi che a quelli negativi. Ognuno dei concorrenti rimasti, quando la finale è ormai vicina, ha avuto modo di lasciarsi andare a racconti, rivelazioni, che meglio hanno chiarito l’immagine che serve al pubblico per determinate preferenze, pensieri e riflessioni. L’ultima ad aver impressionato è stata Grecia Colmenares che, in un momento dedicato alle pulizie, ha offerto la sua personale visione dell’amore.

Come racconta una clip pubblicata sui social dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares ha rivelato di non aver mai sofferto per amore. L’attrice è stata incalzata da Alessio Falsone sul tema sentimentale, trovando appunto come pronta risposta una confessione piuttosto lucida e matura. “Non ho mai sofferto per amore, quindi non ho mai amato? Certo che sì, ma senza sofferenza. Ho lasciato sempre nel momento in cui era giusto farlo, non arrivo al punto di stare male”.

Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “Bisogna sempre amare sé stessi…”

Grecia Colmenares ha dunque spiegato ad Alesio Falsone di non aver mai lasciato che le intemperie sentimentali guastassero il suo umore. Il segreto? Le tempistiche; l’attrice ha spiegato come abbia sempre colto l’attimo per andare via prima che la situazione potesse diventare fonte di sofferenza o dispiacere. “Quando vedo che la situazione non è quella che voglio vado via…”.

Alessio Falsone è sembrato quasi perplesso rispetto al racconto di Grecia Colmenares in riferimento alle sofferenze d’amore. Il pensiero dell’attrice è risultato però più che mai convincente e perentorio soprattutto nella sua parte finale. “Se tu sai che una situazione amorosa non porta cose buone, prendi e vai via, deve essere una decisione tua. Bisogna amare sé stessi, arriverà sempre un altro pronto a darmi felicità. Vuoi sapere cos’è la sofferenza? E’ quanto ti dimentichi di essere te stesso, la persona che hai vicino se ne va e quel punto stai malissimo…”.

