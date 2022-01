Greco: “Vaccino 0-5 anni molto importante”/ “Bimbi sensibili ai virus respiratori”

Si è parlato dei vaccini anti covid per gli under-5 stamane negli studi di Uno Mattina, classico show in programma tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Rai Uno. In studio vi è il professor Donato Greco, noto ed autorevole epidemiologo membro del Cts, il Comitato tecnico scientifico, che a riguardo ha cercato di fare il punto della situazione, spiegando: “La vaccinazione per i bambini under 5 (alla luce dei ricoveri in questa fascia di età in forte aumento, ndr) parte quando abbiamo dei dati sufficienti, e oggi non abbiamo ancora un vaccino registrato per quella fascia di età”.

“Chiaro – ha aggiunto Donato Greco – che per tutti i virus respiratori i bimbi molto piccoli sono i principali trasmettitori dei contagi, quindi questo avviene per influenza, raffreddore… ogni famiglia lo sa, un bambino nel secondo/terzo anno di vita fa 8/9 episodi febbrili acuti all’anno, quasi tutti i virus. Vaccinare questa popolazione sarà quindi molto importante, quando avremo i dati dell’autorizzazione di Ema ed Aifa”.

DONATO GRECO E IL VACCINO ANTI COVID 0-5 ANNI: ARRIVERA’ IN PRIMAVERA?

Ma quando arriverà il vaccino per questa fascia di età? Secondo il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, è molto probabile che la prossima primavera sarà introdotto il siero anche per i più piccoli, tenendo conto che lo scorso mese di dicembre è arrivato l’ok per i bambini di 5-11 anni.

“Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli – aveva spiegato l’esponente dell’esecutivo di Mario Draghi, parlando sempre a Uno Mattina lo scorso mese – attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”. Bisognerà quindi attendere ancora un paio di mesi, forse tre o quattro, poi giungerà il siero anti covid anche per i bambini dagli 0 ai 5 anni, di modo da poter raggiungere finalmente una reale immunità di gregge.

