Greco (Cts): “Usciremo da pandemia Covid a Pasqua”/ “Flurona? Non serve preoccuparsi”

Donato Greco, membro del Comitato tecnico scientifico, è stato ospite a Uno mattina, in onda su Rai 1, per parlare dell’andamento della epidemia di Covid-19 in Italia: “Ne usciremo a Pasqua”, ha detto l’esperto. Inoltre, ha sottolineato come la vaccinazione sia indispensabile, soprattutto per le 6 milioni di persone che non hanno ancora aderito alla campagna: “Non sono tutti no vax, ma vanno raggiunti a casa dai medici di famiglia. La vaccinazione è stata fatta finora nei grandi hub, per cui adesso tocca a loro e se non si mobilitano la situazione non cambierà”, questo il suo appello.

Monitoraggio Iss, incidenza casi 783/ Rt 1.18, terapie 12,9%: i dati delle Regioni

Il medico specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva e statistica sanitaria ha sottolineato anche l’importanza della vaccinazione per coloro che hanno avuto il Covid-19: “La vaccinazione è necessaria. La malattia dà una protezione di breve durata, per cui anche i guariti devono rinforzare l’immunità. È come con il raffreddore. I virus respiratori non lasciano immunità permanente come invece accade con malattie come il morbillo. È necessaria più di una dose nei tempi giusti anche per i guariti”.

Positiva al Covid in aereo: viaggia chiusa in bagno/ "Avevo mal di gola e..."

Greco (Cts): “Usciremo da pandemia Covid a Pasqua”. Il parere su Flurona

Nel corso della puntata di Uno mattina andata in onda venerdì 31 dicembre, Donato Greco, oltre a prevedere che si uscirà dalla pandemia di Covid-19 entro Pasqua 2022, ha rassicurato anche la popolazione in merito a Flurona, il mix di influenza più Sars-Cov-2: “Le co-infezioni con agenti virali e batterici esistono e sono clinicamente complicate, ma si tratta di rarità estreme”, ha detto.

Il primo caso è stato registrato in Israele, ma la possibilità che possa svilupparsi anche in Italia secondo l’esperto è piuttosto bassa: “Non dobbiamo preoccuparci. L’influenza non è ancora arrivata in Italia ed è probabile che come l’anno scorso possa non esserci grazie alle misure anti-Covid. Israele è totalmente diverso dal nostro Paese per caratteristiche”, ha concluso.

ZONA GIALLA REGOLE, COSA SI PUÒ FARE?/ Mascherine all'aperto, bar e ristoranti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA