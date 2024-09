Un episodio alquanto singolare è accaduto durante l’ultimo concerto dei Green Day al Comerica Park di Detroit. Nel bel mezzo dello show, la band punk rock si è vista costretta a lasciare tempestivamente il palco per via di un incontro ravvicinato con un drone, ovviamente non autorizzato. La scena ha destato lo stupore dei presenti, ma soprattutto dei componenti del gruppo che in pochi secondi hanno lasciato il palco con conseguente interruzione del concerto durata per ben 10 minuti.

A riportare la notizia – come spiega SkyTg 24 – è stato il portale statunitense Billboard che ha reso nota la presenza del drone nei pressi del palco dove si stavano appunto esibendo i Green Day ancora prima che scendessero dal palco. Sarebbe stata la sicurezza ad avvistare il drone non autorizzato allertando Joe Armstrong e gli altri componenti della band che per ben 10 minuti hanno dunque deciso di interrompere il concerto di Detroit al Comerica Park.

Green Day, il messaggio di scuse dopo l’interruzione del concerto a causa di un drone non autorizzato

Scongiurato ogni tipo di pericolo, i Green Day sono prontamente tornati sul palco dopo l’incontro imprevisto con un drone non autorizzato mentre il pubblico, durante la loro assenza, ha continuato ad intonare il ritornello della canzone Longview. Joe Armstrong – frontman della band – ha riacceso lo spettacolo con parole che hanno ovviamente rassicurato il pubblico sul prosieguo dell’evento: “Non c’è nessuno che ci fermerà, ve lo dico io!”

Come riporta SkyTg 24, i Green Day hanno ripreso la questione anche il giorno seguente sui social, scusandosi per quanto accaduto durante il concerto a Detroit a causa del drone non autorizzato che ha portato all’interruzione momentanea dello show. “La sicurezza dello stadio ci ha fatto sgomberare il palco mentre si occupavano di una potenziale questione di sicurezza. Il DPD ha risolto rapidamente la situazione e siamo stati in grado di continuare. Grazie per la comprensione”.

