Green Pass, regole Covid ballottaggi elezioni Comunali 2021/ Come si vota, cosa serve a scrutatori e elettori

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2021 è finalmente arrivato: oggi (7-23) e domani (7-15) si andrà al voto in diverse città italiane per il secondo turno ed eleggere i nuovi sindaci. Ma è necessario il green pass per poter accedere ai seggi? E come funziona invece per gli scrutatori? Scopriamolo insieme…

In base alle regole anti-Covid disposte dalle autorità, per votare ai ballottaggi delle elezioni comunali 2021 non serve esibire il green pass. Gli aventi diritto al voto che si presentano ai seggi devono comunque rispettare le norme anti-contagio: mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento, non presentarsi ai seggi se si è in quarantena o se con una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi.

DOPO I BALLOTTAGGI/ Tra Pnrr, tasse e Colle: il cambio marcia che serve a Draghi

BALLOTTAGGI, ELEZIONI COMUNALI 2021 AI SEGGI: COME SI VOTA E QUANDO SERVE IL GREEN PASS

Essendo la votazione un diritto dei cittadini, non è stata introdotta alcuna restrizione per l’accesso: vi sono però alcuni casi particolari in cui il certificato verde anti-Covid dovrà essere presentato. Infatti, le regole sul green pass non sono cambiate per gli elettori rispetto al primo turno di due settimane fa, discorso diverso invece per gli scrutatori. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro, cambia qualcosa per i presidenti di seggio e gli scrutatori, che ricoprono ufficialmente un ruolo di servizio amministrativo. In base al decreto legge pubblicato in GU, dovranno possedere il certificato verde: necessario attestare la doppia vaccinazione anti-Covid, l’avvenuta guarigione oppure il tampone anti-Covid svolto al massimo nelle 48 ore precedenti.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO/ Elezioni comunali 2021: green pass, regole e orari

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni al primo turno (3-4 ottobre). Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

LEGGI ANCHE:

Green pass obbligatorio, tamponi non bastano/ “Da lunedì 2 milioni lavoratori a casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA