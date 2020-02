Gregoretti, voto su processo Salvini/ Diretta video Senato: Lega si astiene?

È previsto già dalla mattina di oggi la discussione e poi il voto in Senato sul caso Gregoretti: come noto, l’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini è indagato dal Tribunale dei Ministri di Catania per sequestro di persona dei 131 migranti tenuti a bordo della nave militare Gregoretti tra il 25 e il 31 luglio 2019. Diversamente da quanto avvenuto per l’identico caso Diciotti – dove Conte e Di Maio fecero votare contro la richiesta di procedere per l’allora Ministro del Viminale – per il caso odierno il Governo Conte-2 è compatto nel votare “via libera” alla richiesta di processo avanzata dal Tribunale nonostante l’archiviazione decisa dalla Procura di Catania. Esattamente come avvenuto in Giunta per le Immunità, il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso con i suoi parlamentari di non opporsi alla richiesta di processo anche se questo non significa che vi sarà “silenzio” da parte dei banchi del Carroccio prima delle votazioni. «Ritengo che un processo nei miei confronti sia privo di qualsiasi fondamento perché ho difeso l’interesse nazionale e ho protetto l’Italia e gli italiani, controllando chi entra e chi esce da questo Paese e per svegliare quelli che in Europa dormivano. Se Pd, M5S e Italia viva, invece, ritengono che sia un crimine, io non scappo, non ho paura. Voteranno per mandarmi a processo, i senatori della Lega, ovviamente, non si opporranno e vedremo. Conto che tanti di voi che mi facciano compagnia: ritengo di aver protetto l’onore, la dignità e i confini del mio Paese», ha spiegato Salvini ieri in una lunga diretta Facebook. Ieri sera poi dopo una riunione con i senatori della Lega lo stesso leader ha intimato i suoi di non impedire il processo Gregoretti, anche se l’intero gruppo si è detto contrario «a non autorizzare il procedimento al segretario accusato di sequestro di persona ‎per la gestione dei migranti».

PROCESSO GREGORETTI, IL PIANO DI SALVINI

A questo punto l’ipotesi principale avanzata dalle fonti parlamentari di Ansa e Adnkronos è che la Lega al momento del voto sul caso Gregoretti propenda per l’astensione che comunque in Senato, ricordiamo, vale come presenza votante. Alle 9,30 la relatrice Erika Stefani della Lega – che parla al posto del Presidente della Giunta Gasparri in quanto è stata bocciata la sua proposta di rigettare la richiesta di processo per volere stesso del Carroccio – illustrerà il lavoro svolto dalla Giunta per le immunità: l’ex Ministra spiegherà come si è arrivati al voto odierno e poi si apriranno le discussioni con l’atteso discorso di Matteo Salvini che dovrà spiegare il perché e il per come anche nel caso Greforetti, come per quello Diciotti, è prevalso l’interesse pubblico nella sua azione di blocco dei migranti a bordo delle navi militari italiane. Forza Italia e Fratelli d’Italia presenteranno un ordine del giorno per provare a ribaltare la decisione della Giunta: per poterlo fare servono 160 voti, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti a Palazzo Madama. Se tutto il Centrodestra votasse compatto contro il via libera al processo i numeri si fermano a 139, che potrebbero anche scendere qualora la Lega si astenesse o comunque votasse a favore della richiesta uscita in Giunta. Dal Governo la linea è ricordata dalla vicepresidente Pd Anna Ascani: «Siamo coerenti. Il Senato non deve decidere se Salvini è colpevole o no, ma è chiamato a stabilire se Salvini ha agito per tutelare l’interesse nazionale. Noi pensiamo che non sia così e voteremo di conseguenza». Secondo quanto anticipato dall’Agi sul discorso che terrà oggi Salvini, «i migranti erano al sicuro e lo sbarco era rallentato solo dalle trattative per la redistribuzione e per la verifica delle persone a bordo, visto che lo stesso governo tedesco aveva fatto sapere che tre persone a bordo erano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale». Il leader intanto si appresta tranquillo a vedere cosa succederà in Parlamento, commentando «Io mi approccio a questa votazione con assoluta tranquillità, con la certezza di non aver commesso alcun reato e che sia un processo giuridicamente basato sul nulla e di non essere vile sequestratore di donne e bambini, ma con la certezza che per entrare in Italia bisogna avere il permesso».





