Gregoretti voto processo Salvini/ Diretta Giunta Senato: Lega sul Sì, forfait Pd-M5s?

Oggi è il gran giorno del voto in Giunta per le Immunità del Senato sull’ormai arcinoto “caso Gregoretti”: si decide insomma se rinviare all’Aula del Senato la richiesta per il processo all’ex Ministro Matteo Salvini o se invece stralciare la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania che accusa il leader della Lega di sequestro di persona per aver bloccato per alcuni giorni tra il 25 e il 31 luglio 2019 lo sbarco dei 131 migranti a bordo della nave militare Gregoretti. Il caos è però presto che servito in Giunta dopo che per giorni le forze di Governo avevano cercato di rinviare il voto odierno per non arrivare a ridosso delle Elezioni Regionali di domenica prossima (onde evitare un effetto “caso Salvini” moltiplicato negli ultimi decisivi giorni di campagna elettorale, ndr) mentre il Centrodestra, di contro, spingeva per rispettare i tempi pre-stabiliti e per arrivare subito allo scontro diretto con gli altri partiti. In mezzo c’è stato il Presidente della Giunta – Maurizio Gasparri (Forza Italia) – che in maniera anomala (ma permessa dal regolamento) ha partecipato al voto sulla data dell’esame-Gregoretti determinando la situazione che si profila dunque oggi. Alle ore 17 di oggi dunque si riunisce la Giunta per le Immunità al Senato e anche se non arriverà ovviamente con questa giornata la decisione definitiva sul processo o no a Salvini – prevista per il 17 febbraio l’eventuale voto a Palazzo Madama sul caso assai simile al precedente Diciotti – si attende una grande baraonda politica per questo tardo pomeriggio: ecco la richiesta alla quale il Presidente Gasparri si è già espresso contrario, «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore, per i reati di cui all’articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale (sequestro di persona aggravato)».

OGGI VOTO GREGORETTI-SALVINI: ECCO COSA SUCCEDE

Questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto espressamente ai suoi senatori di votare Sì in Giunta per mandarlo a processo: «Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale». Non solo, citando Guareschi, l’ex Ministro ribadisce «“ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione”, siamo pronti, sono pronto». Questo stravolge l’iter del voto odierno con il Governo Pd-M5s-Iv che si trova nell’imbarazzo per dover di fatto votare il medesimo indirizzo dei rivali nemici: da questo impasse, la decisione che potrebbe arrivare con l’ok di Palazzo Chigi sarebbe quella di far rinviare il voto facendo mancare il numero minimo per la Giunta delle Immunità. In termini di partecipanti, la Giunta è composta da 23 senatori: 6 M5S, 5 Lega, 4 Forza Italia, 3 Italia viva, 1 ciascuno Pd, FdI, Leu, Misto e Svp. Sono dunque 11 i voti su cui può contare il Governo (niente Svp, malato, e neanche l’ex M5s De Falco) mentre 10 quelli dell’opposizione FI-Lega-FdI: se però il Governo non si presenta, il paradosso sarebbe di avere in aula solo l’opposizione che potrebbe comunque votare in due maniere diverse. Con 5 voti della Lega e 5 di Forza Italia (4+Gasparri) la relazione del presidente indirizzata contro l’autorizzazione a procedere, verrebbe cassata rinviando tutto al Senato il prossimo 17 febbraio. Va capito dunque se il Governo accetterà di far “giocare” il tutto alla Lega o se alla fine interverrà in Giunta stravolgendo una volta di più gli scenari. Il timore di Pd-M5s-Iv è che la “tattica” di Salvini possa vedere anche all’ultimo un voto diverso (ovvero un No) facendo così saltare per sempre la possibilità di arrivare a processo, essendo tutti compatti e convinti che l’ex Ministro non abbia commesso i reati accusati dal Tribunale dei Ministri.

