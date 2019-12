GREGORIO REGA, VINCITORE ALL TOGETHER NOW 1A EDIZIONE/ Stupisce il muro con…

Gregorio Rega è il vincitore della prima edizione di All Together Now. Insieme, nel corso della puntata odierna, Rega e Sonia Mosca cantano Il mondo è mio. “Io vi proporrei per il live action di Aladdin”, commenta qualcuno dal muro. L’esibizione di Rega e Sonia lascia tutti di stucco. Sono in tanti quelli che l’hanno apprezzato e che si ricordano di lui, tra pubblico e giuria. La voce, il timbro di Gregorio è di quelli che graffiano; dunque, che lasciano il segno. Il primo vincitore del programma è qui, stasera, per spronare i finalisti a dare il meglio di loro. Di certo, però, dimostra anche che gli standard sono alti: Gregorio non sembra affatto un cantante “amatoriale”. Il suo stile è sempre lo stesso: la fama e i 50mila euro non l’hanno cambiato più di tanto. Ma forse è proprio questo il segreto del vero e duraturo successo.

