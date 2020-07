Gregorio Rega/ Vincitore di All Togheter Now torna in tv per la Supersfida

Gregorio Rega è riuscito a conquistare Il Muro del programma guidato da Michelle Hunziker e ad ottenere la vittoria nel corso della prima edizione. Oggi, martedì 14 luglio 2020, sarà fra i campioni che si sfideranno ad All Together Now La Supersfida, in onda nella prima serata di Canale 5. Con la sua voce da brivido e la corporatura robusta, Gregorio potrebbe essere uno dei nuovi talenti che verranno lanciati presto nel mondo della musica: sarà così? Nato nella provincia di Napoli, Rega ha coltivato la sua passione per la musica fin da piccolo e si è diretto subito verso i generi soul, funky e pop. In passato ha tentato la sorte a The Voice of Italy ed è stata in quella parentesi che ha conosciuto per la prima volta J-Ax. Alla fine però è stato lo show Mediaset a regalargli la possibilità di realizzare il suo sogno, dopo aver battuto l’atrettanto talentuosa Veronica Liberati. “Ragazzi bellissimi!”, scrive intanto su Instagram, ricordando ai fan la puntata in tv, “mi raccomando non perdetevela”. Poi ha ricordato la possibilità di ascoltare la sua Ogni Vota su Spotify e Youtube. Clicca qui per leggere il post di Gregorio Rega.

Gregorio Rega, “Un’esperienza molto bella e fortunata, ma…”

Gregorio Rega non ha dato per scontata la vittoria, poi ottenuta, ad All Together Now. “Un’esperienza molto bella e fortunata visto che ho portato a casa una bella vittoria”, ha confessato tempo dopo a Ditutto.it, “mi sta regalando molte soddisfazioni, sono sempre in giro per l’Italia e speriamo che vada sempre meglio“. Una delle cose che lo hanno colpito di più in questa parentesi è stata la possibilità di conoscere tutti gli artisti importanti che componevano Il Muro, oltre a regalare al pubblico i brani dei cantanti campani. “Ho sempre amato la musica, ma ho iniziato molto tardi a cantare, avevo circa 20 anni”, ha confessato poi, prima di parlare della collaborazione con il Maestro Carmine Caiazzo, in occasione della Notte di note show. I due si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5, poi si sono sentiti via telefono. “Durante la nostra chaicchierata mi ha informato che stava lavorando su questo progetto e mi ha chiesto se volevo prenderne parte in qualità di ospite”, ha proseguito. Adesso si punta verso il futuro: Gregorio spera di poter realizzare il suo sogno nel cassetto, ovvero “Cantare sempre finchè ne avrò la forza”.

Foto, il ritorno in tv





