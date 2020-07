All Together Now, La Supersfida/ Diretta con Michelle Hunziker e 16 concorrenti

ANTICIPAZIONI AL TOGETHER NOW

Dopo l’appuntamento della settimana scorsa con House Party, Michelle Hunziker torna in onda oggi, martedì 14 luglio, in prima serata su canale 5, con un appuntamento speciale di All Together Now, il programma musicale trasmesso con successo nella scorsa stagione televisiva in cui i concorrenti con la passione del canto si esibiscono davanti ad un muro composto da 100 giurati, presieduti da J-Ax. Lo show si ispira all’omonimo game show musicale britannico in onda dal 2018 sulla BBC e questa sera torna in onda con una puntata in cui si sfideranno sedici concorrenti di cui otto della prima edizione e otto della seconda. Anche questa sera, i concorrenti in gara dovranno esibirsi davanti ai 100 artisti che, guidati da J-Ax, dovranno giudicare le varie esibizioni. Sarà una serata ricca di divertimento e musica quella che canale 5 ha deciso di regalare al proprio pubblico.

I CONCORRENTI DI AL TOGETHER NOW

Sedici concorrenti, con la passione per il canto, sono pronti a sfidarsi in una puntata speciale di All Together Now. Gli otto concorrenti della prima edizione che partecipano alla Supersfida sono: Gregorio Rega (vincitore), Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone. I concorrenti della seconda edizione, invece, sono: Sonia Mosca (vincitrice), Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso. A giudicarli ci sarà il Muro Umano formato da 100 artisti tra cui spiccano Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera e tanti altri. Il concorrente che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà il titolo di miglior voce di All Together Now. Il programma più essere visto sia in diretta su canale 5 che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



