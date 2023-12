Greta e Perla, scatta il bacio al Grande Fratello 2023/ La Rossetti confessa:”uscirei da qui per Mirko”

Grande Fratello 2023, Perla e Greta Rossetti sorprendono tutti nella Casa: esplode la passione

Dopo l’uscita di Mirko dal Grande Fratello 2023, tra Perla Vatiero e Greta Rossetti le cose sono cambiate. Greta era entrata nella casa più spiata d’Italia praticamente certa di non voler tornare con Mirko e invece nelle ultime 48 ore sembrerebbe aver cambiato idea. La Rossetti ha confessato a Monia e Rosy Chin che per il suo ex, che ha salutato la casa sabato scorso, uscirebbe dal loft di Cinecittà. Trascorrere due settimane nella casa sembra dunque aver chiarito le idee di Greta, intenzionata a riprendersi Mirko Brunetti dopo i mesi trascorsi insieme prima del Grande Fratello 2023, in seguito alla relazione nata la scorsa estate a Temptation Island su Canale Cinque.

Greta Rossetti, che ha baciato simpaticamente a stampo Perla Vatiero nella Casa, si è così espressa al Grande Fratello 2023: “Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice ‘usciamo insieme esci da qui?’. Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito. E se invece viene qui e mi dice ‘torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso io dico di no’. Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco. Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko. Eppure con lui è speciale. Io mi sento legata a lui a livello umano. Sento un legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene, ma sento qualcosa” le parole di Greta al Grande Fratello 2023 sul suo ex Mirko al quale pare ancora molto legata.

Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: “Sono molto legata a Mirko”

Nella testa di Greta Rossetti sembra essersi spazio solo per Mirko Brunetti non solo al Grande Fratello 2023, ma anche fuori. Nella programma condotto da Alfonso Signorini, la nostalgia inizia a farsi sentire e la giovane Greta si è espressa con vari compagni di gioco nelle scorse ore, ammettendo di sentire un legame molto forte e speciale con l’imprenditore ed ex concorrente di Temptation Island, che al Grande Fratello sembrava essersi avvicinato maggiormente a Perla Vatiero.

Parlando con Monia e Rosy, Greta ha così proseguito il suo discorso su Mirko al Grande Fratello 2023, come riportato dai colleghi di Biccy: “Io gli dicevo sempre ‘in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene’. Per quello ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato – ha confidato Greta al Grande Fratello 2023 -. Ma non è un gioco, io mi sento davvero legata. Io adesso vorrei sapere come sta lui.Se lo avessi qui gli chiederei subito come sta. Quando è tornato qui nemmeno mi ha salutato. Non ha detto nemmeno un ciao e questo un po’ mi ha ferito. Però non fa nulla, il legame è altro, è forte e non si spezza per questo” ha concluso Greta Rossetti al Grande Fratello 2023.

