Greta Rossetti choc sulla prima notte con Mirko: “Ha pianto per ore”/ “Dopo Temptation soffriva perché…”

Greta Rossetti rivela un retroscena inedito della sua prima notte con Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023

Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello 2023 da una settimana ormai, eppure continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione. In Casa infatti si continua a parlare di lui, cosa d’altronde prevedibile vista la presenza di due sue ex tra le mura di Cinecittà. A parlare di lui nelle ultime ore, svelando retroscena inediti del loro addio di coppia a Temptation Island è stata Greta Rossetti.

L’ex tentatrice ha rivelato cos’è accaduto durante la loro prima notte insieme, quella seguita alla fine della loro avventura a Temptation dopo il falò di confronto di Mirko con Perla. “Siamo andati in hotel e lui ha pianto per tipo tre ore.” ha spiegato Greta a Vittorio Menozzi durante una chiacchierata.

Greta Rossetti sulla prima notte con Mirko Brunetti: “È stata una magia”

Greta – che negli ultimi giorni ha fatto rivelazioni molto importanti sul suo ex – ha poi aggiunto di aver perciò pensato di lasciarlo solo e trascorrere la notte in stanze separate: “E io lo capivo perché si era appena lasciato. Aveva visto lei soffrire. Lui soffriva. Quindi io gli facevo: ‘Vabbè, prendo un’altra stanza, perché comunque…’ E poi gli dicevo: ‘Anche lei è uscita con un altro e lui diceva anche lei è uscita con un altro. Perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso non è che uscita da sola.'”

Di fronte a queste parole Mirko si sarebbe ripreso, riuscendo dunque a godersi una prima notte insieme alla sua nuova fiamma Greta: “E quindi s’è lasciato andare. E da lì è iniziata una magia in me. È continuata la magia, era tutto magico dentro, è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio.” ha concluso la Rossetto. Peccato che la loro relazione, com’è ormai ben noto, non abbia avuto il seguito che entrambi avevano sperato dopo Temptation Island 2023.











