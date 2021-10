Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi / ‘Finge’, le accuse dal web

Grande curiosità di capire che piega prenderà la love story tra Greta Giulia Mastroianni e Gianmaria Antinolfi. I due hanno animato una delle scorse puntate del Grande Fratello VIP, con l’ingresso di lei nella casa per riportare la situazione nella “norma”. Alla compagna del concorrente gieffino, infatti, non erano piaciute alcune dichiarazioni di Soleil Sorge ed aveva quindi deciso di intervenire per esprimere il proprio parere.

Sophie Codegoni, "pubblicizza" la sua dieta al GF Vip/ Il web insorge!

Ma fuori dalla casa alcuni internauti avevano interpretato il suo gesto come un desiderio di ampliare la propria popolarità. Perché per stessa ammissione di Gianmaria Antinolfi, la loro storia non si può ancora considerare una vera relazione. “L’ho appena incontrata”; ha raccontato. “Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”.

Samy Youssef, la sua storia/ Sul barcone la fuga dall'Egitto "I primi giorni pregavamo poi…"

Greta Giulia Mastroianni, il confronto con Soleil Sorge e le accuse della showgirl

Era sta la stessa Soleil Sorge ad accusare Greta Giulia Mastroianni di essere in cerca di popolarità. Durante le scaramucce avvenute nel confronto in diretta tv, era palpabile la tensione dentro la casa. Soleil Sorge, in un secondo momento, aveva poi affermato che secondo lei Greta non è realmente interessata a Gianmaria Antinolfi. Una botta e risposta che è stato poi alimentato dalle varie fazioni sui social e che si è ingigantito nel corso delle settimane. Chissà che questa sera non possa consumarsi una sorta di “rivincita” dentro la casa.

LEGGI ANCHE:

Lorenzo Amoruso compagno di Manila Nazzaro, l'attesa sorpresa?/ Un indizio social svela che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA