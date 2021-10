Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi/ Torna da lei dopo il no di Sophie Codegoni

Greta Giulia Mastroianni tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un nuovo confronto con Gianmaria Antinolfi? Nella scorsa puntata, interpellato da Alfonso Signorini, Gianmaria si è lasciato andare dichiarando il proprio interesse per Sophie Codegoni e chiudendo indirettamente la storia con Greta Mastroianni. Quest’ultima che è già entrata nella casa di Cinecittà dopo le prime settimane scontrandosi con Soleil Sorge, non ha ancora commentato la scelta dell’imprenditore che pare abbia deciso di chiudere definitivamente la loro storia.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni fine del flirt al GF VIP?/ Lui innamorato, lei non si fida

Fino a pochi giorni fa, Gianmaria ha dichiarato il proprio amore per Greta immaginando un futuro con lei. L’avvicinamento a Sophie Codegoni ha fatto sorgere nuovi dubbi in Gianmaria che ha preso le distanze da Greta dichiarandosi apertamente all’ex tronista di Uomini e Donne.

Gianmaria Antinolfi torna da Greta Giulia Mastroianni dopo il no di Sophie Codegoni?

Gianmaria Antinolfi non molla Sophie Codegoni e la notte precedente alla puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha parlato a cuore aperto. “Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi”, sono state le parole dell’imprenditore.

GIANMARIA ANTINOLFI LASCIA GRETA MASTROIANNI PER SOPHIE/ "Non è più nel mio cuore"

Sophie, però, continua ad avere tanti dubbi e, soprattutto, a non fidarsi. “Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano queste cose. Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che tu stia cercando disperatamente una storia qui dentro”, è stata la risposta di Sophie. Di fronte ai dubbi della Codegoni, Gianmaria tornerà sui suoi passi chiedendo una nuova possibilità a Greta?

