Gianmaria Antinolfi lascia Greta Mastroianni per Sophie/ La Codegoni cederà?

Non c’è pace per Gianmaria Antinolfi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, il ragazzo da qualche puntata è al centro dei gossip sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale in bilico tra la sua fidanzata fuori dalla casa Greta Mastroianni e il suo avvicinamento a Sophie Codegoni, sia per le accuse rivolte agli autori del programma in merito alla sua clip di presentazione in cui ha confessato ai suoi coinquilini di aver detto cose che non avrebbe voluto dire. Greta è intervenuta con una clip mandata in onda durante la puntata di venerdì per mettere in guardia il ragazzo in merito al suo comportamento all’interno della casa.

Greta Mastroianni (ex) fidanzata Gianmaria Antinolfi/ "Sono confuso, voglio scriverle una lettera"

Sophie dal canto suo ha affermato di non voler intraprendere una relazione con un uomo che ha il piede in due scarpe e per scongiurare ogni tipo di gossip futuro ha apertamente dichiarato di non provare alcuna attrazione per Gianmaria e che il loro flirt è stato solo un gioco. Gianmaria sembra non aver apprezzato le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne e per stupirla ha deciso di depilarsi il petto, dopo che lei gli ha confessato di non amare particolarmente gli uomini pelosi.

Sophie Codegoni botta e risposta con Matteo Ranieri/ Confronto in diretta al GF VIP?

Gianmaria Antinolfi l’eterno indeciso tra due donne

Il dibattito in merito a Gianmaria Antinolfi ha coinvolto anche il pubblico del Grande Fratello Vip che in rete si chiede cosa farà l’imprenditore per uscire dal triangolo in cui si è immischiato, e soprattutto se, Greta, dopo tutto quello che ha dovuto vedere dall’esterno della casa, avrà ancora voglia di restare con Gianmaria.

Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip hanno voluto esprimere la loro opinione al ragazzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro l’hanno redarguito sottolineando la poca chiarezza che il ragazzo ha avuto con entrambe le ragazze. Gianmaria, come definito da Sophie, è un eterno indeciso e questa sua caratteristica potrebbe portarlo di qui a poco, a perdere entrambe le ragazze.

GF VIP, Sophie Codegoni "due di picche" a Gianmaria Antinolfi/ Lui non molla e rilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA