Greta Mastroianni (ex) fidanzata Gianmaria Antinolfi/ “Sono confuso, voglio scriverle una lettera”

Greta Mastroianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ma la storia potrebbe presto finire visto che l’imprenditore è molto confuso nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso dell’ex di Belen Rodriguez nella casa più spiata d’Italia l’ha riavvicinato a Soleil Sorge, la sua ex fidanzata, ma gli anche permesso nelle ultime settimane di conoscere meglio Sophie Codegoni. Proprio l’incontro con la ex tronista di Uomini e Donne ha mandato in confusione l’imprenditore napoletano che in queste ore con l’amico Alex Belli si è lasciato andare ad una confidenza.

“Io in questi giorni sono andato in confusione. Io non so dentro di me che cosa voglio, cosa devo dire?” ha confessato il partenopeo ad Alex Belli lasciando intendere che potrebbe cominciare a provare qualcosa per la bella Sophie Codegoni. Non solo, il gieffino parlando anche con Miriana Trevisan ha aggiunto: “voglio scriverle una lettera, io non mi giustifico, ma voglio dirle delle cose. Le scrivo anche il mio punto di vista di questi giorni anche per il mio avvicinamento a Sophie. Voglio scrivere una lettera di spiegazioni anche perché io davvero non ho fatto nulla”.

Greta Mastroianni è ancora la fidanzata di Gianmaria Antinolfi?

Cosa avrà da dire Gianmaria Antinolfi in questa lettera indirizzata alla fidanzata Greta? Non è dato saperlo, anche se nella casa del GF VIP dopo il confronto – scontro con la ex Soleil Sorge, l’imprenditore napoletano sembrerebbe aver trovato una fortissima intesa con Sophie Codegoni. Proprio la bella ex tronista di Uomini e Donne l’avrebbe mandato in confusione. “Ho fatto degli ammiccamenti, degli sguardi e abbiamo dormito abbracciati. Io voglio che lei sappia la verità. Io non sono confuso nei confronti di Sophie, ma sono confuso nella mia situazione attuale” aggiunge l’imprenditore napoletano, ma la Trevisan lo invita a riflettere: “lei ti ha detto al di fuori sembra questo. È sbagliato”. Cosa succederà fra Gianmaria Antinolfi e la fidanzata Greta? Possibile che sia arrivato il momento di dirsi addio in diretta tv?

Intanto tutti nella casa lo invitano a pensarci bene. In primis Aldo Montano che ha detto: “per prima cosa metti in chiaro le tue posizioni pendenti”, ma in un momento di rabbia l’imprenditore napoletano ha ribattuto dicendo: “io ho chiuso” riferendosi proprio alla relazione con Greta Giulia Mastroianni.



