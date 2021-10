Greta Mastroianni vs Gianmaria Antinolfi/ Non mi sono mai sentita la sua fidanzata

Greta Mastroianni, l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi lasciata durante la partecipazione dell’imprenditore al Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Chi. Già durante la puntata di lunedì Alfonso Signorini ha voluto mostrare al concorrente alcune parole della sua ex fidanzata in anteprima. Greta durante l’intervista ha parlato del gesto compiuto dal suo ex ragazzo Gianmaria definendolo: “Una caduta di stile, qualunque fosse il suo scopo. Mi aspettavo come minimo che volesse prima un confronto guardandomi negli occhi per dirmi: Non sono più innamorato di te. Un mese fa prima di entrare nella casa mi chiamava ripetendomi: Sei nel mio cuore, ma forse il suo cuore è una fermata della metropolitana, dove si entra e si esce facilmente”.

Greta Mastroianni, infatti, è stata lasciata indirettamente all’interno della casa a causa dell’interesse da parte di Gianmaria Antinolfi per la concorrente Sophie Codegoni. Sul suo comportamento Greta ha detto: “Penso che Gianmaria abbia deluso prima di tutto se stesso. Non mi sono mai sentita la sua fidanzata, ma avevamo un rapporto privilegiato”.

Greta Mastroianni parla di Gianmaria: “Sta venendo meno ai suoi valori”

Greta Mastroianni ha voluto esprimere la sua opinione anche in merito al comportamento che Gianmaria Antinolfi sta avendo all’interno della casa, fin dal suo ingresso nel reality, infatti, il ragazzo è apparso molto confuso sull’argomento amore: “Se mi potesse sentire cambierebbe idea e non farebbe quello che sta facendo. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia […] adesso non lo riconosco, è sempre stato in grado di prendere delle decisioni, forte delle sue idee. Nella casa è sembrato confuso e influenzabile”.

Greta ha anche detto di non avere alcun rancore nei confronti di Sophie Codegoni perché: “Non è lei il problema, è lui che si è fatto avanti” o di Soleil Sorge su cui Gianmaria aveva cercato di tranquillizzarla poco prima della sua partenza per il Grande Fratello Vip: “Gianmaria mi aveva detto che non gli avrebbe fatto nessun effetto. Poi, nella casa, un effetto glielo ha fatto”.



