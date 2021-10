Sophie Codegoni e il pigiama-gate di Greta Mastroianni/ L’ex di Gianmaria Antinolfi..

Sophie Codegoni prende le distanze da Gianmaria Antinolfi non fidandosi totalmente di lui. Pur provando un’attrazione fisica per l’imprenditore, Sophie ha spiegato di volere delle dimostrazioni da Gianmaria che ha deciso di chiudere con la fidanzata Greta Giulia Mastroianni per provare a conquistare il cuore della Codegoni. Nel corso dell’udicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, il rapporto tra Sophie e Gianmaria è stato uno degli argomenti affrontati da Alfonso Signorini.

Il conduttore, per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda, ha mostrato alla Codegoni e a Gianmaria uno stralcio dell’intervista che Greta ha rilasciato al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 20 ottobre. Ad attirare l’attenzione di Sophie, però, non sono state le parole di Greta convinta che se Gianmaria non fosse andato al Grande Fratello Vip 2021 starebbero ancora insieme ma un pigiama indossato dall’ex dell’imprenditore.

Sophie Codegoni, dubbi su Greta Giulia Mastroianni

Come fa sapere Fanpage, il pigiama indossato da Greta Giulia Mastroianni nelle foto pubblicate dal settimanale Chi è lo stesso che Sophie Codegoni ha indossato negli scorsi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Non si tratterebbe di un capo personale di Sophie, ma di un pigiama che le sarebbe stato fornito da uno sponsor che le avrebbe recapitato anche alcuni outfit.

Dopo la diretta, Sophie ha parlato del pigiama a Raffaella Fico non scendendo nei dettagli. “Non capisco”, è stato il commento della Fico mentre Sophie ha deciso di chiudere l’argomento. Tra Sophie e Greta non è il primo collegamento come aggiunge Fanpage che ricorda come entrambe facciano parte di Atena Agency che, sulla pagina Instagram, ha pubblicato le foto di entrambe.

Qui Sophie parla del pigiama di Greta ( 👑) #gfvip pic.twitter.com/78Lux8iTRI — vecchiaguardiaGFVIP (@fan_zorziiii) October 19, 2021

Sophie ora parlando che è rimasta pietrificata quando ha visto Greta col suo stesso pigiama e spera non ci siano cose (o person3) dietro #gfvip pic.twitter.com/Xv9vWa5Myf — SURREALE (@karsmjl) October 19, 2021





