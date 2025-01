Greta Orsingher è la fidanzata di Lazza e mamma di suo figlio Noah: cosa sappiamo della ragazza

Se la musica è la sua maggior passione, l’amore più grande di Lazza si chiama Greta Orsingher. È questo il nome della sua fidanzata che, da pochi mesi, è anche diventata mamma di suo figlio Noah. Il 13 novembre, Greta ha dato infatti alla luce un bambino che è stato celebrato con un post su Instagram, in cui è stato simpaticamente definito dal papà “l’erede”.

Se Jacopo Lazza, questo il nome completo del rapper, è ben noto al pubblico italiano, anche Greta Orsingher non è un volto nuovo al mondo della tv al gossip. L’abbiamo conosciuta nello studio di Uomini e Donne, dove è scesa come corteggiatrice quando sul trono c’era Marco Cartasegna. Stando ai gossip, avrebbe anche avuto un flirt estivo con Fedez quando lui non era ancora fidanzato con Chiara Ferragni.

Greta Orsingher e Lazza, matrimonio in arrivo?

La storia d’amore tra Greta Orsingher e Lazza sarebbe iniziata a gennaio, anche se i primi veri e propri gossip sulla coppia sono comparsi a Capodanno attraverso i rispettivi social. La conferma è arrivata poco dopo poi, alcuni mesi fa, l’annuncio della gravidanza di Greta. E ora che il piccolo Noah è venuto al mondo, i fan della coppia si chiedono se questa relazione verrà ulteriormente coronata con un matrimonio. Un progetto di cui, al momento, non c’è però traccia, e del quale nessuno dei due ha finora parlato. È probabile che la coppia voglia godersi questo momento sicuramente meraviglioso e magari, più avanti, annunciare il desiderio di diventare marito e moglie.