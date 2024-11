Lazza è diventato papà: l’annuncio della nascita del figlio Noah: “Benvenuto all’erede”

Lazza e Greta Orsingher sono diventati genitori. Fiocco azzurro per il rapper Jacopo Lazzarini, ieri notte è nato il figlio e ad annunciarlo è stato lo stesso rapper con un storia su Instagram. Il piccolo si chiama Noah ed è venuto al mondo pochi minuti dopo la mezzanotte del 1 novembre 2024: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah” e l’annuncio è stato accompagnato da un cuoricino azzurro e un orsetto, e anche il simbolo dell’infinito, segno dell’amore per la fidanzata Greta Orsingher.

Greta Orsingher, fidanzata di Lazza/ Chi è la modella che sta per diventare mamma

Greta Orsingher e Lazza sono diventati genitori, è nato il figlio Noah. Nelle score ore l’esperta di gossip Deianira Marzano, riportando delle segnalazioni dei suoi follower aveva rivelato che la giovane coppia era già in ospedale e che il lieto evento era solo questione di tempo. E sempre stando a tali indiscrezioni sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe partorito all’ospedale Buzzo di Milano. Poco prima dell’annuncio del rapper, la modella ha pubblicato una foto sui suoi social di una sua cena a base di sushi con scritto ‘Push dinner’ e considerando che è vietato mangiare pesce crudo in gravidanza ha lasciato intendere che il piccolo sia venuto alla luce.

Lazza e Laura Pausini, featuring per il nuovo album del rapper 'Locura'/ Il duetto in 'Zeri in più'

Lazza e Greta Orsingher genitori: dall’inizio della storia d’amore alla nascita del figlio Noah

La storia d’amore tra Jacopo Lazzarini e Greta è nata lo scorso inverno ma, essendo entrambi molto gelosi del loro privato, l’hanno ufficializzata a marzo con uno scatto su Instagram. Da allora il loro amore procede a gonfie vele, ed il 12 maggio il rapper e la fidanzata hanno annunciato di aspettare un bebè stupendo e spiazzando tutti. Ed adesso il figlio di Lazza e Greta Orsingher, Noah è nato e il padre lo ha annunciato con una IS in cui, preso dall’emozione e dall’entusiasmo ha sbagliato l’ora di nascita: Noah è venuto al mondo oggi, giovedì 14 novembre 2024 a 00.08.