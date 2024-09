Chi è Greta Orsingher, fidanzata di Lazza, in dolce attesa

Greta Orsingher è nota a molti come ex ragazza di Fedez. Attualmente è la compagna del rapper Lazza. È nata a San Diego 25 anni fa, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Milano, dove si sente italiana. Attualmente si guadagna da vivere come modella e influencer. La relazione con Lazza è stata ufficializzata dai due su Instagram all’inizio del 2024, dopo che il rapper ha interrotto la sua storia d’amore con Deborah Oggiani.

In occasione della Festa della Mamma, la modella e il rapper hanno condiviso la loro gioia con i follower e i fan, svelando la gravidanza di Greta. In quella circostanza, hanno ricevuto una serie di congratulazioni da celebrità della musica come Annalisa, Achille Lauro ed Emma. La coppia ha reso pubblico il loro segreto postand un selfie allo specchio con le mani della coppia sul ventre di lei, la prima ecografia del piccolo e un paio di scarpine di colore blu.

La storia d’amore tra il rapper è la giovane bionda è iniziata nel 2023, il primo approccio è avvenuto alla fine dell’anno, le notizie sulla loro relazione risalgono al 2024. A rendere ufficiale la loro relazione è stata una foto scattata a St. Moritz, postata su Instagram a marzo, dove la coppia si scambiava un bacio circondata dalla neve. In realtà, prima di diventare la compagna di Lazza, la modella è entrata nel cast di ‘Uomini e Donne’ come corteggiatrice di Marco Cartasegna ed è poi finita nel vortice del gossip quando è stata fotografata con Fedez in atteggiamenti molto confidenziali alle Baleari, ma il flirt estivo è durato quanto un cambio di stagione.

Il gender reveal: maschio o femmina?

Veniamo ai giorni nostri. Le sorprese per i fan di Lazza non si fermano qui. Quattordici settimane fa la coppia ha tenuto per i più intimi un gender reveal party per svelare il sesso del bambino che sarà un maschietto. La gioia è stata talmente intensa, che il rapper di recente ha annunciato il nome del suo bambino durante l’evento live Locura Opera N. 1, tenutosi fuori dallo stadio di San Siro il 5 settembre. Dopo essersi scusato con la sua fidanzata, ha voluto spoilerare il nome del nascituro, che sarà Noa. Non è stata resa ufficiale invece la data esatta della sua nascita, ma dalle dimensioni del “pancino” di Greta, siamo ormai al traguardo.

La gravidanza sta andando bene per Greta, come testimoniano le foto postate sui social media. L’estate è stata per lei un periodo di relax e ha trascorso momenti di tenerezza con Lazza tra le coste della Sardegna, Ibiza e Catalina (Islanda). Mentre la giovane mamma si gode le giornate soleggiate di un’estate quasi alle porte, Lazza è impegnato nella promozione del suo nuovo album Locura, in uscita il 20 settembre.