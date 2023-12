Greta Rosetti spiazza Vittorio Menozzi: “Mi fidanzerei con te”/ Flirt in corso tra i due al Grande Fratello?

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi: flirt in corso al Grande Fratello? Le parole di lei infiammano il web

Al Grande Fratello il triangolo formato da Greta Rosetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero potrebbe essere scompigliato da un nuovo ingresso imprevedibile. In queste ore, infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island è sempre più vicina a Vittorio Menozzi non solo con sguardi e atteggiamenti complici ma anche con dichiarazioni eloquenti. Come riporta Leggo, infatti, in questi giorni il modello si è molto avvicinato alla ragazza che ricambia le attenzioni. E nelle scorse ore, mentre entrambi discutevano di look Greta si è lasciata sfuggire: “Domani ti taglio i capelli, sei devastante….Mi fidanzerei con te subito.”

Gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia potrebbero prendere una piega inaspettata. L’ingresso di Greta Rosetti in una delle ultime puntate del Grande Fratello non è stata accolta con favore dagli altri inquilini. Mirko Brunetti, che nelle scorse settimane aveva confidato di essere ancora innamorato di Perla Vatiero, all’ingresso dell’ex fidanzata è entrato in crisi ed adesso è confuso sui suoi sentimenti. Da parte sua, invece, Perla dichiara di essere indifferente ad entrambi ma allo stesso tempo non perde occasioni per lanciare frecciate alla ‘rivale’.

Sembrerebbe dunque pronto a nascere un flirt tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. Tuttavia, l’ipotesi di una nuova coppia al Grande Fratello è stata accolta in modo non unanime dal web. Alcuni utenti sembrano entusiasti e vedono i due modelli perfetti l’uno per l’altra, c’è infatti chi si scrive: “Proprio bello vedere come Vittorio e Greta giorno dopo giorno si stiano conoscendo sempre di più e come si raccontano. Sono proprio belli” E altri aggiungono: “Ma quale Mirko? Greta merita molto di più”

Non manca anche chi però storce il naso alla possibile nuova coppia formata da Vittorio Menozzi e Greta Rossetti. C’è chi scrive: “Spero che Vittorio non cada nella rete della tentatrice, ruolo che sa fare benissimo” oppure “Non toccate i capelli di Vittorio”. Molto più incisivo, infine, è il pensiero di Beatrice Luzzi che sostiene che Greta sia davvero interessata a Vittorio.











