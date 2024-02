Greta Rossetti allontana Sergio D’Ottavi/ “Non voglio essere ricordata per una situazione amorosa”

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: lei chiarisce la natura del rapporto

Greta Rossetti ribadisce la propria volontà di non trasformare l’attuale rapporto che ha con Sergio D’Ottavi in una relazione. Dopo essere stata una tentatrice di Temptation Island dove ha conosciuto Mirko Brunetti con cui ha avuto una relazione di pochi mesi, Greta, durante un confronto con Sergio, ribadisce la sua volontà di farsi conoscere, grazie al Grande Fratello 2023, per la persona che è e non per la situazione sentimentale. Il rapporto tra Greta e Sergio sta conquistando sempre di più il pubblico e sono tanti i fan del reality show che sperano che tra i due possa nascere qualcosa di più profondo.

Sergio, da parte sua, non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti della Rossetti la quale, pur ammettendo di avere un bel feeling con Sergio, non vuole fare il passo in più e dare il via ad una storia d’amore.

Le parole di Greta Rossetti gelano Sergio D’Ottavi

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono ritrovati in giardino confrontandosi sul loro rapporto. Greta riconosce l’importanza che ha Sergio nella sua vita in casa, ma consapevole di non voler essere ricordata per una storia d’amore, pone un freno.

“Sto ripensando alla frase di Vitto, mi ha detto che non penso a me…non vorrei far vedere che non penso a me. Io con te parlo solo di me, stai sempre ad ascoltarmi, l’unica cosa che non voglio è essere ricordata di nuovo per una situazione amorosa […] Fuori da qua non voglio essere Greta e Sergio, io sono io…anche Federico me l’ha detto. Io ci penso a me…vorrei che la nostra fosse una cosa in più…”, le parole della Rossetti.











