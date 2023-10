Greta Rossetti, chi è l’ex fidanzata di Mirko Brunetti/ Amore a Temptation Island, poi la crisi: “Non parlo…”

Greta Rossetti, chi è l’ex fidanzata di Mirko Brunetti

Greta Rossetti è l’ultima fidanzata di Mirko Rossetti, nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Bellissima e con una frequentazione finita con Eugenio Colombo, Greta Rossetti è stata una delle tentatrici di Temptation Island 2023. Proprio bel villaggio dell’amore, Greta ha conosciuto Mirko Brunetti che ha partecipato alla trasmissione con la fidanzata Perla. Durante la permanenza a Temptation Island, non solo sono venuti a galla tutti i problemi di coppia di Mirko e Perla, ma il rapporto con Greta ha fatto capire a Brunetti di voler chiudere la relazione con Perla. Durante il falò di confronto, così, Mirko e Perla di sono lasciati e Brunetti, dopo l’addio alla fidanzata, ha scelto di lasciare il villaggio proprio con Greta.

Il rapporto tra i due è diventato così sempre più importante al punto che, un mese dopo, tornati nel villaggio per un confronto con Filippo Bisciglia hanno ammesso di essere innamorati e fidanzati. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si è incrinato e, recentemente, dopo i rumors sulla partecipazione di Mirko al Grande Fratello, Greta si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Le parole di Greta Rossetti su Mirko Brunetti

Com’è oggi il rapporto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti? I due si sono lasciati, stanno ancora insieme o hanno deciso di prendersi una pausa? A fare chiarezza, rispondendo alle domande dei fan, è stata proprio Greta sui social: “Non posso lamentarmi perché avete ragione anche voi, avete il diritto di sapere e non è da me lasciare le cose a metà. Per il momento ancora non mi va, appena avrò le idee chiare e io in primis saprò, risponderò a tutto”, le parole dell’ex tentatrice.

Greta, dunque, non ha chiarito in modo certo la situazione con Mirko e, successivamente, mostrandosi in aeroporto, ha scritto: “Sono in partenza per qualche giorno o settimana ancora devo decidere. Tornerò più forte di prima. Il telefono lo porterò ma lo terrò spento”.

