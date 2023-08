Greta Rossetti conferma la storia con Michele Morrone/ “L’ho vissuta in maniera totalmente privata”

Greta Rossetti svela cosa c’è stato tra lei e Michele Morrone

Greta Rossetti e Michele Morrone hanno avuto una storia d’amore? L’indiscrezione ha iniziato a fare il giro del web quando si è diffusa una foto che vede l’attore e l’ex tentatrice di Temptation Island insieme, abbracciati. La segnalazione fatta ad Amedeo Venza, e da lui poi diffusa, ha così sollevato un nuovo polverone su Greta.

L’ex tentatrice, che attualmente è fidanzata con Mirko Brunetti, ex di Perla Vatiero, è stata da molti accusata di cercare soltanto visibilità. Michele Morrone, dunque, sarebbe stato secondo gli hater un’esca perfetta per Greta e per le sue mire di popolarità.

Greta Rossetti e Michele Morrone hanno avuto una storia: i dettagli

Stanca di queste accuse, la diretta interessata ha deciso di replicare mettendoci la faccia. Questo il suo sfogo: “Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?” Greta, dunque, replica a chi la vuole interessata soltanto alla popolarità, ma al contempo conferma di aver avuto una relazione con Michele Morrone. Non scende tuttavia nei dettagli, né in tempistiche né in durata del flirt. Sicuramente si tratta di un rapporto risalente a tempo fa, visto che sia Greta, sia Michele sono oggi felicemente fidanzati.

