Greta Rossetti innamorata di Vittorio Menozzi?/ Lei svela la verità: “Ho un mio pensiero su di lui”

Greta Rossetti e il rapporto con Vittorio Menozzi

Greta Rossetti, all’interno della casa del Grande Fratello 2023, ha legato molto con Vittorio Menozzi. Un rapporto stretto quello tra i due gieffini che ha portato il popolo del web a credere che tra i due ci sia un interesse di tipo sentimentale. A frenare tutto, però, è stato lo stesso Vittorio che ha ammesso di essere frenato anche dall’amicizia con Mirko Brunetti. “Lei è la ex di un mio amico, stava con Mirko. Quindi non potrei mai. Non sono fatto così e non ce la farei proprio“ – ha detto Vittorio che ha poi descritto Greta come “una sorellina”.

Perla Vatiero difesa da Mirko Brunetti sulla questione cibo/ "Lui conosce le mie fisse, le mie insicurezze"

Nonostante tali dichiarazioni, tuttavia, in casa sono convinti che tra Greta e Vittorio ci sia un interesse più forte di quello amichevole. Tuttavia, Menozzi ha frenato ancora una volta i vari entusiasmi: “No, poi lei piace a Sergio. Quindi… Se mi piace? Io la vedo come una sorella“.

Le parole di Greta Rossetti su Vittorio

Dello stesso parere è anche Greta Rossetti che, parlando con Massimiliano Varrese del rapporto con Vittorio, ha usato le stesse parole del modello escludendo qualsiasi interesse sentimentale e spiegando di avere una propria idea sul modello che considera come un fratellino.

Perla Vatiero: "Greta Rossetti? Non potrei mai essere amica con lei"/ "Fuori dal Grande Fratello..."

“Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui“ – le parole di Greta. “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui“, ha aggiunto Massimiliano e Greta ha chiuso così il discorso – “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA