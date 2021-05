Greta Scarano/ “Avere un figlio pensavo mi avrebbe ostacolata, ma…”

Greta Scarano a 360 gradi nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’attrice ha parlato della sua carriera: «Ho sempre messo la realizzazione professionale al centro della mia vita: sono fortunata a fare il mestiere che mi piace. A volte sono scesa un po’ a compromessi, ma non ho figli perché non è capitato. Pensare di avere un figlio pensavo mi avrebbe ostacolata, nel nostro mondo io credo che l’educazione dei figli è qualcosa appannaggio della donna, spesso sono le ragazze a rinunciare rispetto ai mariti».

Non poteva mancare un riferimento al “clamoroso” bacio con Montalbano. «Montalbano è un uomo molto forte, a me piace avere accanto persone forti. Luca è un uomo eccezionale», ha spiegato Greta Scarano: «Qualcuno mi ha scritto che ho rovinato la famiglia, nessuno dei fan si aspettava di avere il loro beniamino così… La scelta di lasciare Lidia non l’hanno gradita, ma l’ha scritto Camilleri (ride, ndr). Ho sentito molte persone dire che la storia si trascinava e che era finita da tempo».

GRETA SCARANO: “GIGI PROIETTI ERA MERAVIGLIOSO”

«La mia famiglia è stato un punto di riferimento, ma sono stata sempre molto indipendente e sicura di me. Ho sempre visto donne molto forti, anche attualmente», ha aggiunto Greta Scarano, che ha poi ricordato il grande Gigi Proietti: «Gigi Proietti era meraviglioso, ho lavorato con lui. Ci è capitato di cenare insieme, anche se c’era un gap generazionale enorme lo sentivo incredibilmente vicino, è sempre stato nel presente e non sembrava un signore di una certa età. Raccontava sempre barzellette, era divertente: ho un bellissimo ricordo».

