Greta Scarano/ “Un onore far parte dell’ultimo episodio del Commissario Montalbano”

Greta Scarano tra i protagonisti de “Il metodo Catalanotti“, l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti in onda lunedì 8 marzo 2021 in onda su Rai1. Un appuntamento imperdibile visto che si tratta, almeno al momento, dell’ultimo episodio dell’amatissimo Commissario nato dalla penna e mente creativa del grandissimo Andrea Camilleri. La sua dipartita ha cambiato la vita di Montalbano che si prepara a salutare il pubblico di Rai1 con l’ultimo episodio, anche se per dovere di cronaca è giusto ricordare che la storia del Commissario non termina con questo episodio. Detto questo, l’ultimo episodio che vedremo in onda lunedì 8 marzo segna l’ingresso di Greta Scarano nei panni di Antonia, una bellissima donna che metterà a dura prova il Commissario. Lo stesso Zingaretti parlando del ruolo di Antonio ha raccontato: “in questi vent’anni, al Commissario è capitato di essere indotto in tentazione da altre fanciulle, però lui è sempre rimasto una sorta di orsacchiotto. Qui no, qui succede qualcosa di straordinario. Arriva una ragazza, interpretata da un’attrice oltre che bellissima, molto brava, che porta in scena una sensualità rara, e il commissario viene steso. Steso completamente”.

Greta Scarano ne Il Commissario Montalbano: “ci sarà la tempesta perfetta”

Greta Scarano è la protagonista femminile dell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo “Il metodo Catalanotti”. Un’esperienza importante per l’attrice che si è fatta notare in diverse fiction di successo e che prossimamente vedremo nella serie “Speravo de morì prima” dedicata alla carriera del Capitano della As Roma Francesco Totti. Prima però l’attrice è in tv nell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano; un’esperienza che ha raccontato così sui social postando una foto proprio in compagnia di Luca Zingaretti: “è stato un incredibile onore far parte dell’ultimo episodio del Commissario Montalbano con un meraviglioso @lucazingarettiofficial sia come collega che come regista, senza dimenticare lo storico regista Alberto Sironi ♥️ complimenti a tutto il cast, la troupe e la produzione per essere riusciti a dare vita durante questi vent’anni alla straordinaria visione di Andrea Camilleri. Ci vediamo L’8 MARZO su @rai1official @montalbano_rai E ci sarà la tempesta perfetta”.



