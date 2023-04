Greta Spreafico, avv. della madre: “La versione di Gabriele non regge”/ “Bugie e…”

Cosa è successo a Greta Spreafico? Un’amica, a Storie Italiane, racconta: “Era molto simile a me, ci piace la musica, le moto. Era gentile, buona, stava con tutti. La malattia l’abbiamo vissuta insieme a distanza perché tutti i giorni ci sentivamo. Lei non parlava di intossicazione ma di avvelenamento da taglio. Dopo tanto tempo è guarita, stava andando da un dottore in Calabria. Nessuno credeva alla malattia, solo Gabriele. Con lui era felicissima, l’ha sempre portato sul palmo di una mano. Mi diceva che volevano sposarsi. Un gesto estremo da parte di Greta? No, impossibile. Non è il suo carattere”.

Il rapporto con il fidanzato, però, non convince la famiglia. L’avvocato Barzan, a Storie Italiane, spiega: “La mamma mi ha conferito l’incarico ma ho sentito in via ufficiosa anche il fratello Simone. Abbiamo sporto denuncia contro ignoti. Dobbiamo pensare che tutti i rapporti sono in movimento. Gabriele, quando è entrato nella vita di Greta, l’ha cambiata. Questo periodo è stato felice ma non dobbiamo pensare che sia stato sempre così. C’era una persona che sapeva perfettamente quale fosse la malattia di Greta. Lei si era anche allontanata dalla casa familiare. Essendo entrata nella casa del compagno, era lui che doveva provvedere alla sua cura”.

L’avvocato della mamma: “Circonvenzione di incapace…”

Barzan, avvocato della mamma di Greta Spreafico, spiega ancora: “Al momento della denuncia Gabriele dice che il rapporto sia iniziato da poco ma non era così. Chiediamoci una cosa: perché il compagno si è dovuto giustificare che tra Greta e la famiglia c’erano rapporti conflittuali quando anche da loro c’erano dei problemi?”. Il legale prosegue: “Noi al momento della scomparsa non avevamo gli elementi che abbiamo adesso. Sono elementi indiziali molto forti. La versione della denuncia di scomparsa non trova riscontro in nessun punto”. L’avvocato sottolinea ancora: “Perché insisto sulla circonvenzione di incapace? Perché ce lo dice proprio il compagno!”.

Ezio Denti, investigatore privato che era stato assunto da Greta Spreafico, spiega: “Credo che la figura di Gabriele sia una figura importante. Quello che non riusciamo a capire è una cosa: se realmente Greta fosse innamorata di lui, perché ha svuotato la casa dove viveva con lui per portare le cose a Porto Tolle, dove ci sono tutti i vestiti e tutti i documenti? Io ho chiesto alla Procura quali possano essere i passaggi di quest’uomo”.











