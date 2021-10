Greta Thunberg video: canta e balla al Climate Live/ “Non siamo estranei all’amore”

Greta Thunberg ci ha abituati alla sua aria imbronciata, a quella rabbia che non risparmia mai di esprimere contro i leader del mondo che fanno poco contro la crisi climatica. Anche per questo non ci aspettavamo che si scatenasse sul palco del Climate Live di Stoccolma. La giovane attivista ha spiazzato tutti, cantando e ballando al ritmo di una canzone di Rick Astley, “Never gonna give you up”. Il pubblico ha subito apprezzato, considerando la reazione che ha avuto: è andato in visibilio quando l’ha vista ballare, lasciandosi andare per un attimo ai suoi 18 anni.

CAOS E PROTESTE/ Da Roma alla Serbia, la rete dell'estrema destra punta ai Balcani

Una Greta Thunberg come non l’avevamo mai vista, dunque, anche perché ha incitato tutti i presenti citando la canzone della star anni ’80: «Non siamo estranei all’amore». Le immagini del suo ballo scatenato hanno subito fatto il giro dei social, infatti il video è diventato virale. Ma quel che conta per Greta Thunberg è veicolare il giusto messaggio.

Covid Uk, 223 morti e 921 ricoveri/ Ministro Salute: "Inverno sarà molto difficile"

GRETA THUNBERG DOPO IL CONCERTO A STOCCOLMA

Infatti, a margine del concerto, Greta Thunberg ha ribadito con convinzione che il summit di Glasgow sul clima, in programma per i primi di novembre e indicato da alcuni osservatori come l’ultima possibilità per l’umanità di evitare un catastrofico riscaldamento globale, molto probabilmente non «porterà a grandi cambiamenti», quindi per l’attivista svedese è necessario continuare a «spingere» per ottenere il vero cambiamento. «Per come stanno le cose adesso questa Cop non porterà a grandi cambiamenti, dobbiamo continuare a spingere», ha ribadito dopo il concerto per il clima organizzato a Stoccolma.

Spada di crociato ritrovata in mare: risale a 900 anni fa/ "In perfette condizioni"

«La mia speranza è naturalmente che ci si renda conto improvvisamente che siamo davanti ad una crisi esistenziale e che si agisca di conseguenza», ha aggiunto Greta Thunberg dopo essersi concessa una distrazione sul palco che è stata comunque apprezzata da tutti i presenti (e non solo, considerando il clamore sui social).





© RIPRODUZIONE RISERVATA