Greta Zuccoli, fidanzata Diodato?/ “Mi sono innamorato della tua voce”

Chi è Greta Zuccoli?

Da qualche mese si vocifera della storia d’amore tra Diodato e Greta Zuccoli, cantautrice napoletana di 23 anni. I due artisti si conosco ormai da qualche tempo: durante l’estate 2020, Diodato è stato affiancato durante la sua tournée proprio Greta Zuccoli, nelle vesti di vocalist e corista degli spettacoli. Sul palco il feeling tra loro era evidente.

Successivamente, a Sanremo 2021 la giovane cantante ha partecipato nella categoria Nuove Proposte con “Ogni cosa sa di te”, brano prodotto artisticamente da Diodato: “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa, mentre ascoltavo la radio, da solo, in macchina, tornando a casa, nella mia Taranto. Poi, la scorsa estate, ho avuto modo di capire che dietro quella voce c’era un’anima rara, un’artista vera”, ha scritto sui social il cantante. Questa estate Greta ha aperto tutti i concerti del tour estivo di Diodato.

Greta Zuccoli: l’abbraccio dell’anima con Diodato

Diodato e Greta Zuccoli non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione, ma alcuni indizi sono trapelati dai loro canali social. Lo scorso 30 agosto, in occasione del compleanno di Diodato, la giovane cantautrice gli ha dedicato un post su Instagram, pubblicando alcuni scatti insieme sul palco: “L’abbraccio dell’anima. Buon compleanno”, è la didascalia accompagnata da un cuore rosso. Tra i commenti anche tre cuori rossi pubblicati proprio da Diodato.

Tra le canzoni che hanno eseguito insieme sul palco c’è “Out of time” dei Blur: “Mi sono innamorata di questa canzone diversi anni fa… Diodato ha ascoltato la mia versione di questa canzone proprio durante il lockdown. Parlando un po’ in quei giorni, abbiamo scoperto di avere tanti ascolti in comune, ed abbiamo poi deciso di cantarla in occasione del suo tour nei “Concerti di un’altra estate”… grazie ad Antonio che ha condiviso con me quelle sensazioni”, ha scritto Greta su Instagram ricordando la loro esibizione.

